Facebook tira do ar página e perfis de fake news contra Marielle

O Facebook tirou do ar neste sábado uma página e dois perfis associados à disseminação de fake news contra a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada na semana passada. Os perfis Luciano Ayan e Luciano Henrique Ayan foram identificados como falsos e apagados, por contrariarem as normas do Facebook. Já a página Ceticismo Político também foi apagada, por ser administrada por um perfil falso, o de Ayan. Na sexta-feira, reportagem do GLOBO revelou que uma publicação do Ceticismo Político foi a principal responsável por impulsionar a onda de acusações falsas contra Marielle, ao usar a publicação de uma desembargadora que estabeleceu uma falsa relação de Marielle com um traficante e uma facção do crime organizado. A mensagem foi compartilhada mais de 360 mil vezes no Facebook e foi replicada - e depois apagada - pelo Movimento Brasil Livre (MBL), ampliando ainda mais o alcance das falsas acusações.

MBL volta a republicar Ceticismo Político

Publicação idêntica já havia ocorrido na disseminação de notícias falsas sobre Marielle

MBL faz publicação idêntica ao mesmo tempo que página de notícias e falsas Crédito: Reprodução

"Nossos padrões da comunidade não permitem perfis falsos, e contamos com nossa comunidade para denunciar contas assim. Páginas administradas por perfis falsos também violam nossas políticas" disse ao GLOBO o porta-voz do Facebook no Brasil, Cesar Bianconi.

Uma página antiga do Ceticismo Político, que deixou de ser atualizada em fevereiro e tem menos alcance que a página apagada ainda permanece no ar.

Diretor da Bites, empresa de consultoria tecnológica, Manoel Fernandes disse ser improvável que o Ceticismo Político tenha feito uso de robôs para criar a repercussão alcançada. O especialista observou que a publicação foi distribuída por pessoas e grupos com alta influência nas redes, como o próprio MBL e Kim Kataguiri, um de seus líderes.