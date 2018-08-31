Facebook bloqueia conta da Funai por foto de indígenas com seios nus

Fotografia de mulheres Waimiri Atroari provocou bloqueio de conta da Funai no Facebook Crédito: Funai

Fundação Nacional do Índio (Funai) teve sua conta no Facebook suspensa por um motivo no mínimo questionável: a publicação de uma foto de mulheres indígenas com os seios desnudos. O órgão foi notificado na última terça-feira e fica proibido de fazer novas publicações por um período de 7 dias. Em comunicado divulgado pelo Instagram - que também pertence ao Facebook -, a Funai acusa a rede social de censura e desrespeito à Constituição brasileira, que reconhece os costumes indígenas.

O Facebook bloqueou a conta da Funai por publicar uma matéria informativa sobre a promoção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, ilustrada com uma fotografia de mulheres Waimiri Atroari, tal como vivem em sua comunidade, diz a nota.

Essa atitude de censura não dialoga com a aceitação da diversidade, classificando como nudez o fato de uma mulher indígena não se vestir com trajes que não são de seus costumes. Os ornamentos e suas pinturas são provas mais do que cabais de que, para sua cultura, elas não estão despidas. A Constituição de 88 em seu artigo 231 reconhece os costumes indígenas.

A Funai destaca que o bloqueio acontece às vésperas do início do mês da Mulher Indígena, celebrado em setembro. Após questionar a suspensão da conta, o órgão recebeu como resposta do Facebook que a companhia entende que existem leis que amparam a etnia indígena, porém, quando uma conta é criada, existe a autorização para estar de acordo com as políticas de publicidade do Facebook.

Nas regras de publicidade, há a vedação de conteúdo sexualmente sugestivo, que inclui nudez ou nudez implícita, mesmo que de natureza artística ou educacional, com exceção de estátuas; excesso de pele ou seios à mostra, mesmo que não tenha natureza sexual.

"As políticas deles não podem estar acima da Constituição", rebateu uma porta-voz do órgão. "Já pensou se nas regras fosse proibido postar fotos de pessoas negras?". Contatada, a assessoria do Facebook não respondeu até o fechamento desta matéria.

Não é a primeira vez que a Funai tem sua conta bloqueada no Facebook. Em 2016, uma imagem produzida para uma campanha do outubro rosa, contra o câncer de mama, mostrava uma indígena com os seios desnudos. E em junho deste ano, uma campanha sobre o dia do amigo, com três crianças ianomâmis caminhando nuas, de mãos dadas.

Órgão indigenista teve conta suspensa quando publicou foto com três crianças ianomâmis Crédito: Funai

A remoção de conteúdos sempre gera polêmica em redes sociais. Em 2016, o Facebook retirou do ar a foto histórica da Menina de Napalm, do fotógrafo vietnamita Nick Ut, que mostrava uma menina nua, correndo e chorando, após sua vila ser alvo de ataque com bombas incendiárias. Um ano antes, a empresa foi processada por suspender a conta de um professor francês que publicou foto do quadro L'Origine du monde, criada em 1866 pelo artista Gustave Courbet.