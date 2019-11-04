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Facebook apresenta nova marca

Nova logomarca da companhia diferencia a empresa Facebook do aplicativo do Facebook, que manterá sua própria imagem da marca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 19:39

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 19:39

Facebook apresenta nova marca Crédito: Reprodução/Facebook
O Facebook está presente há 15 anos na vida das pessoas, mas agora com uma diferença. A empresa decidiu lançar uma nova marca para oferecer mais clareza sobre seus produtos, além do aplicativo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (04), pelo Facebook Design.
A mudança da nova identidade foi proposta para melhorar a comunicação da empresa para os usuários. "Estamos apresentando uma nova logomarca da companhia e diferenciando a empresa Facebook do aplicativo do Facebook, que manterá sua própria imagem da marca", explica o comunicado oficial.
 A nova imagem da marca usa letras maiúsculas e tipografia personalizadas para criar uma distinção visual entre a empresa e o aplicativo.
Facebook apresenta nova marca Crédito: Reprodução/Facebook
Facebook apresenta nova marca Crédito: Reprodução/Facebook
Nas próximas semanas os usuários poderão ver como ficou a nova marca. A marca corporativa estará presente nos produtos e nos materiais de maketing da empresa, isso já com o novo site do Facebook.
Essa mudança na marca é uma maneira de comunicar melhor nossa estrutura de propriedades às pessoas e aos negócios que usam nossos serviços para se conectar, compartilhar, criar comunidades e crescer suas audiências.

NOVA MARCA

A nova cara do facebook será de letras maiúsculas e com tipografias personalizadas. A nova imagem da marca foi desenvolvida para dar mais clareza, e usa letras maiúsculas e tipografia personalizadas para criar uma distinção visual entre a empresa e o aplicativo.
Nova logo do Facebook Crédito: facebook

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