Facebook apresenta nova marca Crédito: Reprodução/Facebook

O Facebook está presente há 15 anos na vida das pessoas, mas agora com uma diferença. A empresa decidiu lançar uma nova marca para oferecer mais clareza sobre seus produtos, além do aplicativo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (04), pelo Facebook Design.

A mudança da nova identidade foi proposta para melhorar a comunicação da empresa para os usuários. "Estamos apresentando uma nova logomarca da companhia e diferenciando a empresa Facebook do aplicativo do Facebook, que manterá sua própria imagem da marca", explica o comunicado oficial.

A nova imagem da marca usa letras maiúsculas e tipografia personalizadas para criar uma distinção visual entre a empresa e o aplicativo.

Facebook apresenta nova marca Crédito: Reprodução/Facebook

Facebook apresenta nova marca Crédito: Reprodução/Facebook

Nas próximas semanas os usuários poderão ver como ficou a nova marca. A marca corporativa estará presente nos produtos e nos materiais de maketing da empresa, isso já com o novo site do Facebook.

Essa mudança na marca é uma maneira de comunicar melhor nossa estrutura de propriedades às pessoas e aos negócios que usam nossos serviços para se conectar, compartilhar, criar comunidades e crescer suas audiências.

NOVA MARCA

A nova cara do facebook será de letras maiúsculas e com tipografias personalizadas. A nova imagem da marca foi desenvolvida para dar mais clareza, e usa letras maiúsculas e tipografia personalizadas para criar uma distinção visual entre a empresa e o aplicativo.