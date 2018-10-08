Fabiano Contarato é o mais votado para o Senado no Espírito Santo

Fabiano Contarato foi eleito senador do ES Crédito: Guilherme Ferrari

Fabiano Contarato (Rede), de 52 anos, foi eleito para o Senado pelo Espírito Santo neste domingo (7). Com 100% das urnas apuradas, o delegado teve 1.117.036 votos e conquistou 31.15% dos votos válidos, sendo o candidato ao Senado mais votado pelos eleitores do Estado. Esta será a primeira vez em que ele assumirá um cargo eletivo.

Na véspera da eleição, as pesquisas Ibope e Futura mostraram que Contarato estava numericamente à frente na disputa ao Senado.

Natural de Nova Venécia, Contarato é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal. Até abril deste ano trabalhava como corregedor-geral do Estado. Também atua como professor de Direito na Universidade de Vila Velha. Ele ganhou notoriedade no Estado a partir de seu trabalho como delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, cargo que deixou em setembro de 2014.

Nesse mesmo ano, seu nome foi lançado pelo PR - partido do senador Magno Malta - como candidato ao Senado, mas ele retirou o nome da disputa alegando motivos pessoais. De lá pra cá sua principal atuação foi a frente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), no qual exerceu a função de diretor geral até agosto de 2015, quando pediu para ser exonerado.

Contarato defende as reformas do Código Penal e do Código de Trânsito para acabar com a impunidade, bem como a criação de políticas de incentivo aos bons motoristas; prestação de assistência psicossocial para vítimas de violência no trânsito; punição mais severa para os crimes de feminicídio e violência doméstica; ampliação de políticas para os idosos; garantir recursos para investimentos em logística e para a conclusão de obras no Estado e defender a criação de um programa de incentivo ao primeiro emprego.

INFORMAÇÕES FALSAS

Durante a campanha, após seu expressivo crescimento por uma vaga no Senado, ele foi alvo de informações falsas. Uma das postagens que passou a circular nas redes sociais e em aplicativos de mensagem no mês de setembro, dizia que uma das bandeiras defendidas pelo redista seria que as crianças recebam cartilhas apoiando a ideologia de gênero e dizendo que, mesmo que tenham nascido meninos, podem optar por ser meninas.

A cartilha era uma referência ao "kit gay", um termo pejorativo para designar o material didático que seria utilizado para formação de professores dentro do programa Brasil sem Homofobia, que visava combater a violência e preconceito contra a população LGBT. No entanto, não havia qualquer manifestação do delegado referente a essa cartilha, que nunca foi distribuída às escolas.

Marcos do Val (PPS), também eleito neste domingo, e Rose de Freitas (Podemos), eleita em 2014. Atualmente, as três cadeiras do Senado são ocupadas por Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB) e Rose de Freitas (Podemos). Contarato vai ocupar uma cadeira no Senado ao lado dee Rose de Freitas (Podemos), eleita em 2014. Atualmente, as três cadeiras do Senado são ocupadas por Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB) e Rose de Freitas (Podemos).