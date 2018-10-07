Fabiano Contarato e Magno Malta empatam na disputa pelo Senado

Na véspera da eleição deste domingo (07), o delegado Fabiano Contarato (Rede) e o senador Magno Malta (PR) lideram a corrida pelas duas cadeiras do Espírito Santo no Senado, de acordo com as pesquisas do Ibope e do Instituto Futura, realizadas a pedido da Rede Gazeta.
No levantamento do Ibope, o candidato da Rede aparece com 25%, enquanto o republicano tem 24%. Os dois estão, portanto, tecnicamente empatados. A pesquisa Ibope ouviu 812 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. Ela está registrada sob o número ES-04200/2018 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e sob o número BR-01422/2018 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira mais detalhes da pesquisa aqui.
Pesquisa Eleições 2018 - Leticia Gonçalves - Ibope - Senador - 2.50s - 06-10-18.mp3
Já a pesquisa do Instituto Futura mostra Fabiano Contarato com um percentual de 27,2% das intenções de voto para o cargo de Senador, seguido por Magno Malta (PR) com 24,2%. Contarato e Magno estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto Futura foi a campo nos dias 5 e 6 de outubro e entrevistou 1,4 mil pessoas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-008877/2018. Confira mais detalhes da pesquisa aqui.