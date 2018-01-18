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Desfecho

FAB divulga na segunda-feira relatório sobre acidente que matou Teori

Até o momento, a Polícia Federal não encontrou indícios de sabotagem e acredita que falha humana tenha sido a principal causa da tragédia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 18:10

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 18:10

Teori Zavaski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito:
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), irá divulgar na próxima segunda-feira (22) o relatório final da investigação sobre as causas do acidente que matou Teori Zavascki, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e outras quatro pessoas, em janeiro de 2017.
O relatório será apresentado pelo chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Frederico Alberto Marcondes Felipe, e pelo investigador responsável pelo caso, coronel aviador Marcelo Moreno.
Além do Cenipa, a Polícia Federal também investiga o acidente. Na semana passada, o diretor-geral do órgão, Fernando Segovia, entregou os principais resultados da investigação à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. Até o momento, a PF descarta que o acidente tenha sido provocado, não encontrou indícios de sabotagem e tem a falha humana como linha principal para explicar a tragédia.
"A investigação ainda está em curso, mas num estágio bastante avançado. Sobre a possibilidade de um ato intencional, nenhum elemento foi encontrado neste sentido. Pelo contrário, o desfecho é de que não foi intencional", afirmou o delegado Rubens Maleiner, responsável pelo caso, após a reunião com Cármen.
O delegado lembrou que a investigação da PF foi aberta para identificar eventuais responsáveis pelo acidente, enquanto o Cenipa investiga com a finalidade de prevenção de novos acidentes.
A morte de Teori completa um ano nesta sexta-feira. O ministro estava num avião de pequeno porte, com capacidade para oito pessoas, que decolou do Campo de Marte, em São Paulo, e caiu no mar de Paraty, a dois quilômetros da cabeceira da pista. Cinco pessoas estavam no avião e morreram no acidente.
 

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