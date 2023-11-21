Fã de Taylor Swift levou 23 facadas até morrer, diz laudo da polícia

Fã da cantora Taylor Swift, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos levou 23 facadas até morrer na Praia de Copacabana, zona sul do Rio, na madrugada deste domingo (19). O laudo da necropsia realizada pela Polícia Civil do Rio foi divulgado nesta segunda-feira (20).

O crime aconteceu horas depois do show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Engenhão. Gabriel estava acompanhado com um grupo de amigos. Três suspeitos foram detidos na hora e dois deles permanecem presos.

O estudante Gabriel Mongenot foi esfaqueado na praia de Copacabana Crédito: moon_biel no Instagram

Eles já tinham fichas criminais por outros crimes e o homem apontado como autor das facadas havia sido preso em flagrante na última sexta-feira (17) e solto em uma audiência de custódia no sábado (18), menos de 12 horas antes do assassinato.