Exportações de carne serão registradas em portal de Comércio Exterior

Carnes em supermercado Crédito: Reprodução/Pixabay

A partir desta quinta-feira (12), todas as exportações de carnes deverão ser registradas por meio do Novo Processo de Exportações do Portal Único de Comércio Exterior. A medida alcança os embarques de carne de ave, bovina e suína, incluindo produtos e subprodutos de origem animal, submetidas ao Serviço de Inspeção Federal e embarcadas em qualquer terminal do país.

A mudança faz parte do cronograma de migração de todas as operações de exportação para o Novo Processo de Exportações do Portal Único de Comércio Exterior. A partir do dia 2 de julho, serão interrompidos os novos registros nos sistemas atualmente utilizados para a realização de exportações. Esses módulos permanecerão disponíveis para consultas e retificações dos registros previamente efetuados.