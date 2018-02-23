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Violência

Exército 'ficha' moradores de três favelas do Rio de Janeiro

Militares fotografam rostos e RGs de moradores de comunidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:32

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:32

Moradores de favelas alvos de operação das Forças Armadas nesta sexta-feira (23), no Rio, estão tendo seus rostos e RGs fotografados pelos soldados que atuam desde a madrugada na Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, todas na Zona Oeste do Rio. A operação conjunta do Exército com as forças policiais do Estado conta com 3.200 militares, que fazem cerco às favelas.
De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), a atuação dos soldados é "legal" e feita regularmente. "Trata-se de um procedimento feito regularmente, legal, cuja finalidade é agilizar a checagem de dados junto aos bancos de dados da Secretaria de Segurança", explicou o coronel Carlos Frederico Cinelli, chefe da comunicação social do CML. "Uma vez enviada para o sistema da Polícia Civil, a foto é deletada."
Militar fotografa o documento de identidade e o rosto de morador de comunidade do Rio Crédito: WILTON JUNIOR/AE
Segundo Cinelli, a checagem através das fotos visa causar "menos transtorno" às pessoas. "Caso não fosse feita assim, essa checagem demandaria muito mais tempo e transtorno ao cidadão", considerou. "A checagem é feita quanto há mandados de busca em aberto e consulta à ficha de antecedentes criminais."
O coronel esclareceu ainda que a medida é autorizada pelo decreto da Garantida de Lei e da Ordem (GLO). "O procedimento está amparado pelo decreto de GLO, que faculta a realização de inspeções e revistas no âmbito de uma operação desta natureza", afirmou Cinelli.
A operação nas favelas da Zona Oeste ocorre dois dias depois que o subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Kennedy, Guilherme Lopes da Cruz, de 26 anos, foi morto ao reagir a uma tentativa de roubo. Na terça, o sargento do Exército Bruno Cazuca também foi morto na Zona Oeste ao reagir a um assalto.

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