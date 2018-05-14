Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Exército entrega 100 fuzis para batalhão da PM no Rio de Janeiro
Crise de segurança

Exército entrega 100 fuzis para batalhão da PM no Rio de Janeiro

Doação faz parte das medidas emergenciais previstas para recuperar a capacidade operacional do batalhão

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 19:26
Fuzil AR-15 Crédito: Joe Raedle
O Gabinete de Intervenção Federal (GIF) das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro, entregou nesta segunda-feira (14) 100 fuzis, calibre 7,62 ao comando do 14º Batalhão da Polícia Militar (Bangu), na zona oeste do Rio. De acordo com o GIF, a doação faz parte das medidas emergenciais previstas para recuperar a capacidade operacional do batalhão.
A unidade militar é responsável pela área da Vila Vintém, que integra projeto piloto da intervenção federal. Ações sistemáticas vêm sendo implementadas na comunidade desde fevereiro e já resultaram em 21 prisões em flagrante, recuperação de 844 motos e 791 carros, além da apreensão de 892 quilos de maconha, cocaína e crack.
Segundo as Forças Armadas, as ações sociais na comunidade também permitiram 13.470 atendimentos. Além disso, 250 policiais militares que integram a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Kennedy, que está em processo de transformação em Companhia Destacada, passaram por uma reciclagem com instrutores do Exército e da Polícia Militar.
> Greve da PM: acompanhe as audiências da tarde desta segunda-feira (14)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados