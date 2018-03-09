Executivos da BRF negam envolvimento em fraudes da Carne Fraca

Em depoimento a PF, Pedro de Andrade também negou ter conhecimento de fraudes na elaboração do composto PREMIX, ração utilizada para alimentar frangos Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

Presos há cinco dias, o ex-presidente da BRF Pedro de Andrade de Faria e o ex-diretor vice-presidente Helio Rubens Mendes dos Santos negaram as acusações sobre eventual participação deles em fraudes no esquema que levou à Operação Trapaça, a terceira fase da Operação Carne Fraca, deflagrada no dia 5. Pelo contrário, os ex-executivos afirmaram que trabalharam para sanear os problemas.

Em depoimento prestado à Polícia Federal (PF), na última quinta-feira (8), Pedro de Andrade Faria respondeu sobre troca de e-mails em que investigadores o acusam de ocultar irregularidades sobre o caso de Adriana Marques de Carvalho, ex-funcionária que em ação trabalhista contra a empresa pedia indenização por ter sido forçada a cometer fraudes laboratoriais na planta de Rio Verde, em Goiás. Sobre a mensagem em que pedia "medidas drásticas" a subordinados a respeito da situação de Adriana, Pedro de Andrade afirma que a expressão se referia à medidas disciplinares e demissão de funcionários.

Questionado sobre outro trecho da mensagem em que dizia "sempre levamos bucha dos mesmos lugares", o ex-presidente diz que quis dizer que outras plantas não davam a mesma incidência de problemas que a planta de Rio Verde, em Goiás.

Pedro de Andrade também negou ter conhecimento de fraudes na elaboração do composto PREMIX, ração utilizada para alimentar frangos. Ele alegou que optou em sua gestão por autonomia aos outros setores da empresa e que essa política tinha como consequência afastá-lo de certa forma de "problemas ou irregularidades pontuais e localizadas".