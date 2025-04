Obstrução intestinal

Exames indicam piora, e Bolsonaro deverá ser operado

Ex-presidente tem novos pontos de obstrução intestinal, decorrência da facada de 2018

Jair Bolsonaro (PL) deverá se submetido a uma cirurgia neste domingo (13) em Brasília. Segundo aliados do ex-presidente, exames clínicos indicaram uma piora no seu estado de saúde.

Ele tem novos pontos de obstrução intestinal. O problema é uma sequela comum em pacientes com intervenções extensivas na região abdominal. Bolsonaro já fez cinco cirurgias desde que recebeu uma facada na barriga durante a campanha eleitoral de 2018, quando foi eleito presidente.

Bolsonaro no leito do Hospital Rio Grande, em Natal, em foto publicada em suas redes sociais . (Instagram/Jair Bolsonaro no Instagram)

O político foi internado na sexta (11) em Natal, após passar mal com dores durante um evento para defender a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e, por extensão, a si mesmo. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de fomentar sua permanência no poder após perder a eleição para Lula (PT), em 2022.

Por decisão da sua mulher, Michelle, ele será transferido para Brasília numa UTI aérea. Chegando, será internado no hospital DF Star, outra opção da esposa, que vetou sua ida a São Paulo, como aliados defendiam.

"O presidente está bem, lúcido, estável, tranquilo", havia dito neste sábado (12) o ex-ministro e senador Rogério Marinho (PL-RN), que acompanhou Bolsonaro em Natal. Nem ele, nem o boletim médico divulgado pelo hospital local citam a possibilidade da cirurgia.

Segundo uma pessoa com conhecimento da situação, a decisão final sobre a operação deverá ser feita após novos exames, mas era dada como certa por aliados.

Se realizada, a cirurgia será comandada por Claudio Birolini, especialista em reconstrução abdominal do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que atenderá Bolsonaro —todo o acompanhamento da saúde do ex-presidente da facada até aqui estava a cargo do médico Antonio Luiz Macedo, de São Paulo.

Ele chegou a ser consultado pelo ex-ministro Gilson Machado, que estava com Bolsonaro quando ele passou mal no interior do Rio Grande do Norte, mas não foi chamado a Brasília.

