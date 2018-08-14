Exame nesta terça (14) vai definir se André Moreira será operado

O advogado e candidato ao governo do Estado André Moreira (PSOL) segue internado e deve ser submetido a uma ressonância nesta terça-feira (13). O objetivo, de acordo com informações da assessoria de imprensa do candidato, é constatar se há cálculo no canal entre a vesícula e o pâncreas. O resultado vai determinar se Moreira poderá ou não passar por uma cirurgia em breve.
Ele está hospitalizado desde a última sexta-feira à noite após sentir fortes dores abdominais. Não há previsão de alta, mas provavelmente, a internação deve prosseguir após o início da campanha eleitoral, que começa oficialmente na quinta-feira (16).
O boletim médico divulgado no último domingo, assinado pelo gastroenterologista Márcio Martins de Souza, informou que "o paciente apresenta quadro de dor abdominal em investigação". Outro boletim, ainda de acordo com a assessoria do candidato, pode ser divulgado nesta terça. O candidato está no Hospital da Unimed Vitória (Centro Integrado de Atenção à Saúde - Cias).