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Internado desde sexta

Exame nesta terça (14) vai definir se André Moreira será operado

Candidato ao governo do Estado pelo PSOL deve ser submetido a uma ressonância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 00:05

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 00:05

André Moreira está na disputa pelo Palácio Anchieta Crédito: Fernando Madeira
O advogado e candidato ao governo do Estado André Moreira (PSOL) segue internado e deve ser submetido a uma ressonância nesta terça-feira (13). O objetivo, de acordo com informações da assessoria de imprensa do candidato, é constatar se há cálculo no canal entre a vesícula e o pâncreas. O resultado vai determinar se Moreira poderá ou não passar por uma cirurgia em breve.
Ele está hospitalizado desde a última sexta-feira à noite após sentir fortes dores abdominais. Não há previsão de alta, mas provavelmente, a internação deve prosseguir após o início da campanha eleitoral, que começa oficialmente na quinta-feira (16).
O boletim médico divulgado no último domingo, assinado pelo gastroenterologista Márcio Martins de Souza, informou que "o paciente apresenta quadro de dor abdominal em investigação". Outro boletim, ainda de acordo com a assessoria do candidato, pode ser divulgado nesta terça. O candidato está no Hospital da Unimed Vitória (Centro Integrado de Atenção à Saúde - Cias).

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