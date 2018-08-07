Ex-vereadora de Cariacica é escolhida vice de Casagrande

Casagrande ao lado de Jaqueline Moraes, sua vice na disputa ao Palácio Anchieta Crédito: Natalia Devens

O pré-candidato Renato Casagrande (PSB) escolheu uma mulher como companheira de chapa na disputa ao Palácio Anchieta. Será Jaqueline Moraes, 42 anos, secretária estadual de Mulheres do PSB e que foi vereadora de Cariacica, de 2013 a 2016. Em 2016, não concorreu à reeleição. A decisão de Casagrande foi tomada no domingo (5).

Estudante do 7º período de Direito, microeempreendedora e moradora do bairro Operário, Jaqueline é coordenadora da campanha #nãosejalaranja, de estímulo à participação das mulheres na política, e casada com o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina (Podemos). Ela foi vice-presidente da Câmara nos dois biênios em que exerceu o mandato de vereadora.