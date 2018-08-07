Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ex-vereadora de Cariacica é escolhida vice de Casagrande
Corrida ao Palácio Anchieta

Ex-vereadora de Cariacica é escolhida vice de Casagrande

Decisão do ex-governador em favor de Jaqueline Moraes estava tomada desde domingo (5)

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 22:42
Casagrande ao lado de Jaqueline Moraes, sua vice na disputa ao Palácio Anchieta Crédito: Natalia Devens
O pré-candidato Renato Casagrande (PSB) escolheu uma mulher como companheira de chapa na disputa ao Palácio Anchieta. Será Jaqueline Moraes, 42 anos, secretária estadual de Mulheres do PSB e que foi vereadora de Cariacica, de 2013 a 2016. Em 2016, não concorreu à reeleição. A decisão de Casagrande foi tomada no domingo (5).
> Como ficou o tabuleiro eleitoral para as eleições no Estado
Estudante do 7º período de Direito, microeempreendedora e moradora do bairro Operário, Jaqueline é coordenadora da campanha #nãosejalaranja, de estímulo à participação das mulheres na política, e casada com o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina (Podemos). Ela foi vice-presidente da Câmara nos dois biênios em que exerceu o mandato de vereadora.
Ao ser anunciada vice, Jaqueline chegou a chorar e se disse surpresa e emocionada, sendo abraçada por lideranças partidárias presentes à sede do PSB, nesta segunda-feira (6), em Jucutuquara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados