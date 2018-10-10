Ex-prefeitos ficam na suplência para a Câmara dos Deputados

Congresso Nacional: nomes conhecidos ficaram na suplência da Câmara dos Deputados Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Eles já comandaram dois grandes colégios eleitorais do Estado, mas dessa vez não conseguiram chegar na frente na corrida eleitoral. Neucimar Fraga (PSD) e Rodney Miranda (DEM) já foram prefeitos de Vila Velha, mas saíram sem a vitória nas duas últimas eleições que disputaram. Em 2016, eles se enfrentaram para a prefeitura da cidade, mas perderam para Max Filho (PSDB). Agora, eles não saíram vitoriosos da eleição para deputado federal e se tornaram primeiros suplentes de suas coligações.

Outro caso semelhante é o do ex-prefeito de Vitória João Coser (PT). O partido, que decidiu não formar coligação, conquistou somente uma cadeira na Câmara, que foi assumida por Helder Salomão. Enquanto Helder conquistou 73.384 votos e foi o quarto mais votado do Estado para o cargo, Coser foi o escolhido por 37.836 eleitores, ficando como primeiro suplente.

O atual vice-prefeito de Vila Velha, Carreta (Avante) também não conseguiu os votos necessários para se eleger. Ele é segundo suplente da coligação que elegeu Felipe Rigoni e Foletto, ficando atrás de Ted Conti, todos do PSB.

MAIS CADEIRAS

A coligação que conquistou mais cadeiras na representação capixaba na Câmara foi a formada pelo PR, PRB e PSL. Puxados pelos votos recebidos por Amaro Neto (PRB), que foi o federal mais votado do Estado, com 181.813 votos, conquistaram três vagas. As outras cadeiras serão ocupadas por Soraya Manato (PSL), esposa do deputado federal Carlos Manato (PSL) que ficou em segundo lugar no pleito para o governador; e por Lauriete (PR), esposa do também derrotado nas urnas, o senador Magno Malta (PR).

Nessa coligação, estão suplentes Rodney Miranda, Gilsinho Lopes (PR) e Marcos Guerra (PSL).

REPETIDOS

Os candidatos à reeleição para federal que não conseguiram garantir mais quatro anos na Câmara também estão entre os suplentes. Marcus Vicente (PP) e Givaldo Vieira (PCdoB) são 1º e 2º suplentes de Da Vitória (PPS) e Evair de Melo (PP). Já Jorge Silva (SD) é o 2º suplente da coligação que reelegeu Sergio Vidigal (PDT) e Norma Ayub (DEM).

O suplente assume quando um deputado pede licença para assumir outro cargo ou concorrer a outro pleito. Em 2020, na disputa pelos comandos das prefeituras, alguns deputados podem deixar o cargo para se dedicar a uma nova eleição. Além disso, podem deixar o cargo eletivo para assumir uma secretaria de governo, por exemplo.

O advogado eleitoral Marcelo Nunes explica que, quando um deputado pede licença, quem assume é o primeiro suplente da coligação. "Somente em casos de infidelidade partidária, que a pessoa perde o mandato na Justiça, quem assume é o primeiro suplente do partido", explicou Nunes.

Depois de uma mudança no Código Eleitoral, em 2020, as coligações deixarão de existir e essas vagas distribuídas dentro do quociente eleitoral serão destinadas a candidatos dentro do próprio partido.

SUPLENTES PARA DEPUTADO FEDERAL

PROS, PPS, PHS e PCdoB

Eleitos: Josias Mario da Vitória (PPS) e Evair Vieira de Melo (PP)

Suplentes: 1º- Marcus Vicente (PP) 44.283 votos; 2º - Givaldo Vieira (PCdoB) 39.222 votos

PDT, DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD

Eleitos: Sergio Vidigal (PDT) e Norma Ayub (DEM)

Suplentes: 1º - Neucimar Fraga (PSD) 53.787 votos; 2º - Jorge Silva (SD) 43.390 votos

PR, PRB e PSL

Eleitos: Amaro Neto (PRB), Soraya Manato (PSL), Lauriete (PR)

Suplentes: 1º - Rodney Miranda (PRB) 42.829 votos; 2º - Gilsinho Lopes (PR) 42.644 votos; 3º - Marcos Guerra (PSL) 36.706 votos

PSB, PV, PSC, Avante, PTC e PPL

Eleitos: Felipe Rigoni (PSB) e Paulo Foletto (PSB)

Suplentes: 1º - Ted Conti (PSB) 42.580 votos; 2º - Carreta (Avante) 27.884 votos

PT

Eleito: Helder Salomão (PT)