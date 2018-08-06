Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ex pede abraço de despedida e dá 13 facadas em estudante em SP
Violência contra mulher

Ex pede abraço de despedida e dá 13 facadas em estudante em SP

Whailly Michele Mendes da Silva, de 24 anos, passou por uma cirurgia e o estado de saúde é estável; boletim de ocorrência já havia sido registrado contra Maycon Felipe de Oliveira Francisco, de 19 anos, por ameaça

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 20:29
Whailly Michele Mendes da Silva, de 24 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado no sábado (4), em São Paulo Crédito: Reprodução | Facebook
Depois de tentar reatar o namoro com a estudante Whailly Michele Mendes da Silva, de 24 anos, o ex-namorado dela pediu um abraço de despedida. Quando a jovem se aproximou, ele a atingiu com 13 facadas, na noite de sábado (4) em Ibitiúva, distrito de Pitangueiras, interior de São Paulo. O agressor, identificado como Maycon Felipe de Oliveira Francisco, de 19 anos, fugiu e não tinha sido localizado até a tarde desta segunda-feira (6). A jovem continua internada na Santa Casa de Pitangueiras.
A tentativa de homicídio aconteceu às 22h, em frente à casa da vítima, na Rua 11, região central do distrito. Uma prima da estudante, Suelen Cristina da Silva, contou à Polícia Civil que o rapaz teve um relacionamento de seis meses com a estudante, que terminou depois de ter sido maltratada e ameaçada por ele. Na noite do crime, o suspeito voltou a procurar a jovem e insistiu para que voltassem. Maycon alegou que a mãe o havia "tocado" de casa e queria morar com ela. Como Whailly se negou, ele pediu um abraço para ir embora e deixá-la em paz.
A testemunha disse que o rapaz esfaqueou a ex seguidamente no peito, braços, cabeça e costas sem dizer uma palavra, enquanto ela gritava. Ele só parou quando Suelen interveio. A estudante foi levada para o hospital e passou por uma cirurgia. Nesta segunda-feira (6), o estado de saúde era estável. Whailly já havia registrado boletim de ocorrência contra o ex por ameaça, mas não deu seguimento ao inquérito. A prisão temporária do suspeito já foi decretada pela justiça.
OUTRO CASO
O empresário Edler Benvenuti, de 41 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (5) depois de jogar o carro, um Toyota Hillux, contra o automóvel em que estavam a ex-mulher, a filha de seis anos do casal e o atual companheiro da ex, em Santos, litoral de São Paulo. Conforme a Polícia Civil, o empresário perseguiu as vítimas pelas ruas da cidade e teria apontado uma arma para elas. Após a colisão, a polícia encontrou duas porções de cocaína e uma pistola calibre 380 com munição no carro dele. Benvenuti estava acompanhado da atual namorada.
Conforme a polícia, o casal está separado há quatro anos, mas ainda discute na justiça a divisão dos bens. A perseguição teve início na avenida Perimetral, na zona portuária de São Paulo, onde o empresário teria emparelhado o veículo com o automóvel das vítimas e ameaçado disparar a arma. O namorado da mulher acelerou o carro, mas eles foram alcançados próximo do Canal 5, onde Benvenuti teria lançado o veículo contra as vítimas. A mulher e a criança, arremessadas para fora do carro, ficaram feridas e receberam atendimento na Santa Casa de Santos.
O empresário e a namorada foram levados à Central de Polícia Judiciária e indiciados. Ele responderá por porte ilegal de arma e de drogas, dano qualificado, ameaça, violência doméstica e lesão corporal. Enquadrada por porte de drogas e munição, a mulher foi liberada após pagar fiança de R$ 2 mil. Edler ficou preso, mas o advogado informou que entrará com pedido para que responda às acusações em liberdade.
MORTE
Um homem foi baleado e morreu depois de espancar a esposa e agredir um policial militar, na noite de domingo (5) em Araraquara, interior de São Paulo. A Polícia Militar foi chamada por vizinhos, depois que o tratorista Willian Rodrigo Ferreira começou a agredir a podóloga Laís Gonçalves Lemos, de 28 anos, no bairro Jardim dos Oitis. Willian não gostou da interferência da polícia e agrediu um dos policiais com socos no rosto. O PM reagiu e disparou, atingindo o homem no peito. O tratorista foi socorrido, mas morreu na Santa Casa da cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados