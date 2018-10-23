Ex-ministra do STJ diz que ministro do STF 'exagerou' sobre Bolsonaro

Eliana Calmon, ex-ministra Crédito: Reprodução

A ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, considerou exagero a defesa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de abertura de inquérito para apurar declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) de que só seriam precisos um soldado e um cabo para fechar o Supremo. É exagero o ministro Alexandre de Moraes dizer que é preciso abrir inquérito para apurar, afirmou à Coluna. Calmon já declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro, pai do deputado reeleito.

Sem citar nominalmente o deputado, o ministro afirmou que as declarações dele são absolutamente irresponsáveis e defendeu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra uma investigação contra o parlamentar por crime tipificado na lei de segurança nacional.

Porque mesmo com 30 anos de Constituição, temos que conviver com declarações dúbias, feitas de maneira absolutamente irresponsável, por um membro do Parlamento brasileiro, criticou. É algo inacreditável que tenhamos que ouvir tanta asneira da boca de quem representa o povo. Nada justifica a defesa do fechamento da instituições republicanas.