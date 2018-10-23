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Polêmicas

Ex-ministra do STJ diz que ministro do STF 'exagerou' sobre Bolsonaro

Calmon já declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro, pai do deputado reeleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 11:04

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 11:04

Eliana Calmon, ex-ministra Crédito: Reprodução
A ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, considerou exagero a defesa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de abertura de inquérito para apurar declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) de que só seriam precisos um soldado e um cabo para fechar o Supremo. É exagero o ministro Alexandre de Moraes dizer que é preciso abrir inquérito para apurar, afirmou à Coluna. Calmon já declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro, pai do deputado reeleito.
Sem citar nominalmente o deputado, o ministro afirmou que as declarações dele são absolutamente irresponsáveis e defendeu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra uma investigação contra o parlamentar por crime tipificado na lei de segurança nacional.
Porque mesmo com 30 anos de Constituição, temos que conviver com declarações dúbias, feitas de maneira absolutamente irresponsável, por um membro do Parlamento brasileiro, criticou. É algo inacreditável que tenhamos que ouvir tanta asneira da boca de quem representa o povo. Nada justifica a defesa do fechamento da instituições republicanas.
Diante da polêmica, o candidato à Presidência do PSL enviou segunda-feira, 22, uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello após o magistrado classificar como inconsequente e golpista as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). No texto enviado ao decano, o presidenciável afirma que o STF é o guardião da Constituição e que todos temos de prestigiar a Corte.

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