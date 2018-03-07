Ex-funcionária diz à polícia que BRF adulterava ração de frangos

A BRF rebateu as acusações de Tatiane Crédito: Divulgação

Ex-funcionária da BRF, Tatiane Cristina Alvieiro, presa na Operação Trapaça, a 3ª fase da Carne Fraca, disse à Polícia Federal, nesta terça-feira (6), que a empresa adulterava a composição das rações utilizadas na alimentação de frangos. Tatiane, que atuou como técnica de garantia de qualidade da fábrica de rações da BRF S/A em Santa Catarina e no Paraná entre 2011 e 2015, afirmou que a empresa fraudava os "quantitativos" do composto, o chamado Premix, informados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Ela descreveu a prática como uma "estratégia da empresa" e contou que havia anuência de supervisores.

Tatiane foi questionada sobre as trocas de e-mails interceptadas nas investigações em que recomendava a necessidade de "burlar", quando havia solicitações de auditoria e alertava "para o risco de serem "pegos" nas inspeções federais. Nas mensagens, ela ainda afirmava que raramente declarava "corretamente os produtos".

"Que a fraude era de conhecimento dos supervisores da fábrica, que o controle de qualidade não controlava compras, nem fórmulas, nem o estoque da empresa", disse Tatiane em depoimento à PF nesta tarde.

Tatiane descreveu um roteiro das fraudes que diz ter testemunhado desde que começou a trabalhar na empresa.

"Que no primeiro momento percebeu que o grupo BRF trabalhava de maneira a fraudar a composição do Premix foi quando o setor de qualidade das unidades da empresa passavam e-mails para o setor corporativo informando o que era declarado no rótulo do composto e o que realmente continha no estoque da empresa, sendo destoantes entre eles", relatou a ex-funcionária.

Pela manhã, o ex-gerente industrial da BRF, Luiz Augusto Fossati, foi o primeiro a prestar depoimento logo após se entregar à PF, já que foi o único que não teve mandado de prisão temporária cumprido ontem. Fossati é acusado de fornecer um lote de aves contaminadas a granjeiros associados à BRF. Ele era o responsável pela planta de fábrica da BRF de Carambeí.

Ao todo, 10 pessoas estão presas, entre elas o ex-presidente global da companhia, Pedro de Andrade Faria, e Helio Rubens Mendes dos Santos Júnior, diretor vice-presidente da BRF. Os dois foram levados para a carceragem da superintendência da PF em Curitiba, onde também estão presos réus na Lava-Jato como o ex-ministro Antonio Palocci. Faria e Helio Rubens começam a ser ouvidos na PF a partir des quarta-feira.

BRF REBATE ACUSAÇÕES

Em nota, a BRF rebateu as acusações de Tatiane. Segundo a empresa, os processos de produção do Premix seguem normas técnicas nacionais e internacionais.

"Pela rastreabilidade do produto, é possível identificar tudo o que foi incluído no Premix, suas concentrações, origem e destino. As fábricas da BRF que produzem o Premix são registradas e certificadas pelo MAPA e passam por fiscalização constantemente.