Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ex-funcionária diz à polícia que BRF adulterava ração de frangos
Operação Carne Fraca

Ex-funcionária diz à polícia que BRF adulterava ração de frangos

Presa na terceira fase da Carne Fraca, técnica de qualidade da fábrica de rações afirmou que supervisores sabiam da fraude

Publicado em 06 de Março de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 22:46
A BRF rebateu as acusações de Tatiane Crédito: Divulgação
Ex-funcionária da BRF, Tatiane Cristina Alvieiro, presa na Operação Trapaça, a 3ª fase da Carne Fraca, disse à Polícia Federal, nesta terça-feira (6), que a empresa adulterava a composição das rações utilizadas na alimentação de frangos. Tatiane, que atuou como técnica de garantia de qualidade da fábrica de rações da BRF S/A em Santa Catarina e no Paraná entre 2011 e 2015, afirmou que a empresa fraudava os "quantitativos" do composto, o chamado Premix, informados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Ela descreveu a prática como uma "estratégia da empresa" e contou que havia anuência de supervisores.
Tatiane foi questionada sobre as trocas de e-mails interceptadas nas investigações em que recomendava a necessidade de "burlar", quando havia solicitações de auditoria e alertava "para o risco de serem "pegos" nas inspeções federais. Nas mensagens, ela ainda afirmava que raramente declarava "corretamente os produtos".
"Que a fraude era de conhecimento dos supervisores da fábrica, que o controle de qualidade não controlava compras, nem fórmulas, nem o estoque da empresa", disse Tatiane em depoimento à PF nesta tarde.
Tatiane descreveu um roteiro das fraudes que diz ter testemunhado desde que começou a trabalhar na empresa.
"Que no primeiro momento percebeu que o grupo BRF trabalhava de maneira a fraudar a composição do Premix foi quando o setor de qualidade das unidades da empresa passavam e-mails para o setor corporativo informando o que era declarado no rótulo do composto e o que realmente continha no estoque da empresa, sendo destoantes entre eles", relatou a ex-funcionária.
Pela manhã, o ex-gerente industrial da BRF, Luiz Augusto Fossati, foi o primeiro a prestar depoimento logo após se entregar à PF, já que foi o único que não teve mandado de prisão temporária cumprido ontem. Fossati é acusado de fornecer um lote de aves contaminadas a granjeiros associados à BRF. Ele era o responsável pela planta de fábrica da BRF de Carambeí.
Ao todo, 10 pessoas estão presas, entre elas o ex-presidente global da companhia, Pedro de Andrade Faria, e Helio Rubens Mendes dos Santos Júnior, diretor vice-presidente da BRF. Os dois foram levados para a carceragem da superintendência da PF em Curitiba, onde também estão presos réus na Lava-Jato como o ex-ministro Antonio Palocci. Faria e Helio Rubens começam a ser ouvidos na PF a partir des quarta-feira.
BRF REBATE ACUSAÇÕES
Em nota, a BRF rebateu as acusações de Tatiane. Segundo a empresa, os processos de produção do Premix seguem normas técnicas nacionais e internacionais.
"Pela rastreabilidade do produto, é possível identificar tudo o que foi incluído no Premix, suas concentrações, origem e destino. As fábricas da BRF que produzem o Premix são registradas e certificadas pelo MAPA e passam por fiscalização constantemente.
A BRF reitera que as informações são auditáveis por clientes, MAPA e outros órgãos fiscalizadores. E diz ainda que na última auditoria do MAPA, em outubro de 2017, todos os parâmetros estavam devidamente dentro das normas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados