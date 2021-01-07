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Luto no esporte

Ex-Cruzeiro, Alex Apolinário não sobrevive à parada cardíaca e morre em Portugal

O jogador passou mal durante partida contra o Almerim - por volta dos 27 minutos do primeiro tempo. O brasileiro precisou ser atendido com o uso de desfibrilador e, depois de ter a situação estabilizada, foi encaminhado ao hospital

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:07

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:07

Portugal
O jogador brasileiro Alex Apolinário sofreu uma parada cardíaca enquanto jogava Crédito: Divulgação
O Alverca, clube da terceira divisão de Portugal, confirmou nesta quinta-feira (07) a morte do meia brasileiro Alex Apolinário. O jogador de 24 anos, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida em campo no último domingo. Ficou em coma induzido e teve morte cerebral constatada na manhã desta quinta.

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O jogador passou mal durante partida contra o Almerim - por volta dos 27 minutos do primeiro tempo, perto do círculo central -, foi atendido ainda no gramado e levado em estado grave ao hospital de Vila Franca de Xira, em Alverca do Ribatejo, na região metropolitana de Lisboa. Os jogadores alertaram o árbitro, que decidiu não retomar a partida por causa do episódio. O brasileiro precisou ser atendido com o uso de desfibrilador e, depois de ter a situação estabilizada, foi encaminhado ao hospital.
O clube português divulgou um comunicado oficial sobre o falecimento do brasileiro. "Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares", declarou o Alverca.
Natural de Ribeirão Preto (SP), Alex Sandro dos Santos Apolinário ainda atuou pelo Athletico-PR antes de chegar ao futebol português. Ele jogava no Alverca desde o início de 2019 e ganhou notoriedade em Portugal ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Lisboa, na temporada passada, que eliminou o clube de maior expressão da Taça de Portugal.
Nas redes sociais, vários jogadores e pessoas ligadas ao futebol prestaram homenagem a Alex Apolinário. Como é o caso do meia uruguaio Arrascaeta, que atuou junto com o brasileiro no Cruzeiro. Clubes do Brasil - o próprio time mineiro e o Athletico-PR - e de Portugal - Benfica, Sporting Lisboa e Porto - lamentaram a morte.

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