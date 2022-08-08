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Folha de São Paulo

Ex-apresentadora de TV e filho de 4 anos morrem em acidente em SC

FLORIANÓPOLIS, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na madrugada de domingo (7), na BR-282, em Florianópolis, deixou quatro vítimas mortas...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 14:17

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:17

FLORIANÓPOLIS, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na madrugada de domingo (7), na BR-282, em Florianópolis, deixou quatro vítimas mortas. Entre elas, estavam a empresária do ramo de alimentação saudável Mariana de Abreu Bastian, 41, que ficou conhecida na região como apresentadora de um programa de TV local, e seu filho, Ricardo, de apenas 4 anos.
O acidente ocorreu por volta das 2h da manhã, no bairro Coqueiros. A empresária e o filho estavam em um carro de aplicativo, um Gol com placa de São José, região metropolitana de Florianópolis. O motorista, identificado como Luiz Gustavo Bezerra, 24, de Santo Amaro da Imperatriz, também morreu.
Testemunhas ouvidas pela Polícia Rodoviária Federal disseram que o carro conduzido por Bezerra foi atingido em cheio, de frente, por um veículo da marca Peugeot.
O homem que provocou a colisão foi identificado como Vinícius Carvalho, 24. Natural de Urubici, na serra catarinense, ele partia de Florianópolis pela ponte Colombo Machado Salles quando invadiu o canteiro central, alcançou a pista contrária e bateu de frente com o veículo do motorista de aplicativo que levava mãe e filho. Carvalho é a quarta vítima fatal do acidente.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal informou ao ClicSC, exames preliminares realizados no corpo de Carvalho indicam que ele havia ingerido bebida alcoólica.
No banco traseiro do carro da Peugeot, sentava-se um casal que sobreviveu ao acidente. Eles foram encaminhados ao hospital Celso Ramos com alguns ferimentos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o estado do rapaz era grave.
Com o impacto da colisão, o Gol que transportava a apresentadora de TV capotou e saiu da pista. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para remover as vítimas das ferragens.
Mãe de quatro filhos, Mariana de Abreu Bastian retornava da festa de aniversário de seu pai, Ricardo Cherem de Abreu. Nas redes sociais, ela fez uma homenagem a ele, compartilhando fotos acompanhadas de uma declaração: "Só sei agradecer por ser tua filha, de tê-lo por perto sempre. Teu poder é esse grande amor pelos teus. Feliz dia, feliz vida".
Mariana era CEO na empresa Brasil Low Carb, que atua no ramo de alimentação saudável e nutrição, mas ficou conhecida por apresentar o programa 20VÊ, da emissora de televisão local TVCOM/SC.
Marido de Mariana, o médico Carlos Bastião se manifestou nas redes sociais. Disse estar "muito abalado" com o acidente e que a dor da perda da esposa e do filho era "imensurável".
Amigos e familiares também publicaram mensagens de pesar e homenagens nas redes sociais.
O enterro da empresária e do filho foi realizado nesta segunda-feira, às 14 horas, no Cemitério Parque Jardim da Paz.

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