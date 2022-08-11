Ex-alunos tomam pátio e relembram histórias da Faculdade de Direito da USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não somos ex-alunos, somos antigos alunos. Nosso coração nunca saiu dessa faculdade", alertou o advogado Antonio Claret, 71, ao ser abordado pela reportagem, por volta das 9h, no pátio da Faculdade de Direito da USP. Ele estava em um dos primeiros círculos de conversa com contemporâneos da academia, que se formaram no local, na manhã de quinta (11).

O momento foi de relembrar histórias e até retomar debates, como sobre a "Carta aos Brasileiros", de 1977.

O advogado José Roberto Manesco, 66, por exemplo, disse que à época a carta foi criticada por alunos que entenderam que o texto não fazia uma defesa contundente da anistia aos presos políticos.

Já a advogada Paola Camargo Lima, 58, da turma de 1986, contestou a organização do evento, que adotou o credenciamento prévio para selecionar quem poderia entrar. "Deveria ser por ordem de chegada aqui. Muitos colegas meus chegaram cedo e não estão conseguindo entrar', disse.

O advogado Reinaldo Velloso dos Santos, 46, participou das manifestações dos caras-pintadas, em 1992, quando estava no ensino médio, e esse ato o levou a buscar o direito e a se formar na São Francisco em 1998.