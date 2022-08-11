Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ex-alunos tomam pátio e relembram histórias da Faculdade de Direito da USP
Folha de São Paulo

Ex-alunos tomam pátio e relembram histórias da Faculdade de Direito da USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não somos ex-alunos, somos antigos alunos. Nosso coração nunca saiu dessa faculdade", alertou o advogado Antonio Claret, 71, ao ser abordado p...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 09:31

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:31

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não somos ex-alunos, somos antigos alunos. Nosso coração nunca saiu dessa faculdade", alertou o advogado Antonio Claret, 71, ao ser abordado pela reportagem, por volta das 9h, no pátio da Faculdade de Direito da USP. Ele estava em um dos primeiros círculos de conversa com contemporâneos da academia, que se formaram no local, na manhã de quinta (11).
O momento foi de relembrar histórias e até retomar debates, como sobre a "Carta aos Brasileiros", de 1977.
O advogado José Roberto Manesco, 66, por exemplo, disse que à época a carta foi criticada por alunos que entenderam que o texto não fazia uma defesa contundente da anistia aos presos políticos.
Já a advogada Paola Camargo Lima, 58, da turma de 1986, contestou a organização do evento, que adotou o credenciamento prévio para selecionar quem poderia entrar. "Deveria ser por ordem de chegada aqui. Muitos colegas meus chegaram cedo e não estão conseguindo entrar', disse.
O advogado Reinaldo Velloso dos Santos, 46, participou das manifestações dos caras-pintadas, em 1992, quando estava no ensino médio, e esse ato o levou a buscar o direito e a se formar na São Francisco em 1998.
"Sinto saudade do tempo em que o debate político era mais saudável, não havia tanta violência, e voltar hoje a esse espaço de diálogo é muito bom", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que os pais precisam saber antes de escolher um tratamento de miopia para seus filhos
Imagem de destaque
Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES
Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados