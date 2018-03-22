Eventual prisão de Lula preocupa diretor de penitenciárias do Paraná

Lula foi condenado por unanimidade no TRF4 Crédito: Reprodução | Twitter

Uma eventual prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preocupa o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Luiz Alberto Cartaxo, responsável pelo Complexo Médico Penal (CMP). É nesse presídio na região metropolitana de Curitiba que fica a maioria dos presos da Operação Lava-Jato, a exemplo do ex-governador Sergio Cabral, um antigo aliado de Lula.

O diretor do Depen alerta que precisará de reforço na segurança no entorno do presídio, caso os desembargadores da segunda instância neguem o embargo da defesa de Lula na segunda-feira (26) e o juiz Sergio Moro determine o cumprimento da condenação no Paraná, onde o petista foi sentenciado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo caso do tríplex do Guarujá. No entanto, a prisão ainda pode ser evitada no Supremo Tribunal Federal, onde será julgado nesta tarde um habeas corpus da defesa do líder petista.

 Se cumprir a pena no Paraná, preocupa por causa da capacidade de mobilização de movimento social que ele (Lula) tem. Há um certo risco. Vou precisar encontrar uma alternativa para garantir a segurança dos detentos e demais funcionários  alerta o diretor do Depen ao GLOBO, sem detalhar como poderia funcionar o esquema de segurança.

Cartaxo disse que o planejamento para uma possível prisão do ex-presidente começou a ser feito pelo Depen desde que o petista foi condenado em primeira instância pelo juiz Sergio Moro, em julho do ano passado.

 O Paraná está pronto para recebê-lo, se for o caso. O Depen já vem se preparando. Há quase um ano que penso em resolver esse problema. Mas a forma depende de um plano estratégico que envolve inteligência e integração com o poder judiciário, Polícia Federal, Justiça Federal e o Ministério Público Federal - disse Cartaxo.

O dirigente do Depen descarta a possibilidade de que numa hipótese de prisão o petista cumpra pena na carceragem da Polícia Federal, como aconteceu com o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, um ex-aliado de Lula. Ele lembra que a cadeia da PF, que fica em Curitiba, é provisória e que há espaço disponível na ala dedicada aos condenados da Lava-Jato no CMP, onde estão presos o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-governador Sergio Cabral.