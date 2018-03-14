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Estados Unidos

EUA: homem doa rim para mulher como presente de 23 anos de casamento

Monica Calle sofre de uma doença hereditária que afeta o rins

Publicado em 14 de Março de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 20:15
César Calle e Mônica Calle Crédito: Reprodução/Facebook
Como presente de seu 23º aniversário de casamento, que será comemorado nesta quinta-feira (15), Cesar Calle deu a sua esposa, Monica, um rim. O casal de Welston, Flórida, nos Estados Unidos, fez as cirurgias no dia 19 de fevereiro no Memorial Regional Hospital. Foi o primeiro transplante de rim de doadores vivos bem sucedidos no hospital, onde Monica Calle trabalha.
O chefe da equipe médica, Juan Arenas, comandou uma equipe de 30 profissionais de saúde para todo o processo. Em entrevista a jornalistas, Arenas disse que é incomum encontrar compatibilidade entre cônjuges. Ao saber do resultado, Monica Calle concordou e disse que se sentia como se tivesse acabado de ganhar na loteria.
No dia 20 de fevereiro, Cesar postou, em seu perfil no Facebook, um relato sobre a doença da mulher. Esta é Monica Mojocoa Calle. Ela é uma estatística de saúde, como alguns de nós. Monica é meu mundo e amada esposa e ela é uma ... um dos aproximadamente 600.000 americanos afligidos com uma doença hereditária pouco conhecida chamada Polykystic Kidney Disease ou PKD (doença renal policística). Minha sogra tinha isso e também minhas filhas. Infelizmente, meu cunhado e sua filha também têm isso. Monica e sua mãe são um dos poucos sortudos que foram submetidos à cirurgia de transplante bem sucedida e viverão perto de vidas saudáveis normais devido ao transplante de órgãos. Nem muitos têm esse privilégio e certo. Se você estiver em perfeita saúde, exorto-o a se inscrever como doador em https://unos.org. Salve uma vida e dê um amado ou um estranho perfeito o dom da vida.
 

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