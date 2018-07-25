'Eu falei que era uma aliança definitiva', diz Ferraço sobre o PSB

Sérgio Vidigal, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande, Theodorico Ferraço e Luiz Cicillioti em anúncio sobre aliança Crédito: Letícia Gonçalves

não se confirmou , a aliança entre o PSDB e o PSB do ex-governador Renato Casagrande (PSB) está mantida. Depois do quase vendaval que se abateu sobre a política capixaba, mas que se mostrou um vento sem maiores consequências  a possível entrada do governador Paulo Hartung (MDB) na corrida eleitoral, que, a aliança entre o PSDB e o PSB do ex-governador Renato Casagrande (PSB) está mantida.

O senador tucano Ricardo Ferraço, pré-candidato à reeleição e designado como interlocutor oficial do partido no Estado, reuniu-se nesta quarta-feira (25), em Brasília, com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, presidente nacional da legenda e pré-candidato à Presidência da República. Resultado: tudo como antes. A parceria entre PSDB, DEM, PDT e PSB, anunciada nesta terça (24), fica como está.

uma das palavras que ele usou na terça, logo após o anúncio da aliança e em meio à sinalização que Hartung havia dado a aliados de que poderia disputar a reeleição. "Eu falei que era uma aliança definitiva", lembra Ferraço. "Definitiva" foi, logo após o anúncio da aliança e em meio à sinalização que Hartung havia dado a aliados de que poderia disputar a reeleição.

A intenção dos governistas era trazer o PSDB de volta ao palanque palaciano, caso Hartung realmente entrasse na disputa. Ou, ao atrair os tucanos, garantir que ele entrasse.

Sobre a movimentação dos partidos governistas, Ferraço não comenta e diz que isso não foi tema da conversa com o presidenciável tucano: "Não tratamos desse assunto porque essa possibilidade foi uma mera especulação e não podemos lidar com especulação, só com fatos concretos".

Antes da reunião começar, já havia a informação de que Hartung não será mesmo candidato à reeleição.

Quem também participou da reunião com Alckmin foi o vice-governador César Colnago, presidente estadual do PSDB. Ferraço diz que não há problemas na relação com o correligionário, que esteve nesta terça entre os interlocutores a quem Hartung conversou sobre a especulada tentativa de reeleição.

Já sobre a possível contradição de o PSDB ficar ao lado de Casagrande enquanto mantém o vice de Hartung, que seria o principal adversário do socialista nas urnas, caso disputasse a eleição, o senador diz não ver qualquer incompatibilidade.

"O governo termina em dezembro de 2018. Um outro governo vai se suceder a esse. O César disse que o compromisso que ele tem é com esse governo. Estamos tratando de uma aliança para 2019 em diante. Não vejo incompatibilidade ou contradição. Nos movemos pelo para-brisa e não pelo retrovisor", argumenta.

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