Estudo do MEC mostra que quase nenhuma meta do PNE saiu do papel

Para cumprir 10% do PIB para educação MEC teria que dobrar investimentos feitos em 2015 Crédito: Pixabay

O Plano Nacional de Educação (PNE), que entrou em vigor em 2014, foi uma das conquistas mais celebradas na área educacional. Mas, quatro anos após sua implementação, o Brasil não tem muito o que comemorar. Um balanço do cumprimento da lei, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, revela que, levando em conta metas com indicadores precisos, até o momento, apenas um de todos os 20 objetivos previstos foi cumprido integralmente.

A análise do relatório divulgado pelo MEC revela que entre as 20 metas, quatro já foram parcialmente descumpridas, outras dez dificilmente serão cumpridas - seja pela distância que estão do patamar estabelecido como objetivo, ou pelo ritmo de progresso que apresentam nos últimos anos-, três foram parcialmente cumpridas e uma está próxima de ser integralmente conquistada. Há ainda uma meta para qual não há dados muito atualizados, que é o caso do atendimento escolar a pessoas com deficiência. Até o momento, o Brasil cumpriu integralmente a meta 13 do plano que determina o aumento na proporção de professores do ensino superior com pós-graduação.

A lei prevê que até 2024 todos os dispositivos do PNE sejam cumpridos, no entanto, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) poucas serão as metas que sairão do papel. Alguns dos 20 objetivos estabelecidos pelo PNE têm metas intermediárias, algumas já vencidas em 2015 e2016 e outras que, de acordo com a projeções órgão, não cumprirão o cronograma previsto.

DISTANTE DOS 10% DO PIB PARA EDUCAÇÃO

Uma das principais bandeiras do movimento estudantil, a meta 20, que estabelece 10% do PIB para a educação pública até 2024, está bem longe de virar realidade. Para isso, o MEC precisaria dobrar o valor investido na área em 2015, o que é praticamente impossível devido à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, conhecida com PEC do teto, que estabeleceu limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos.

Para conseguir cumprir o índice intermediário de 7% do PIB para a educação até 2019, seria necessário o incremento de R$ 120 bilhões de reais nos recursos destinados à educação pública, o que corresponde a 2% do PIB registrado em 2015 (com correções da inflação do período). Em 2015, o gasto público em educação pública correspondia a 5%.

 O grande desafio para o país é a meta 20, que fala sobre o financiamento, se não cumprirmos essa meta não teremos condição de cumprir as demais. Avançamos em alguns pontos e em outros não. O financiamento tem que ser discutido sob todos pontos de vista, temos que brigar para aumentar os recursos para a educação, mas também distribuí-los de maneira melhor, aprirmorar os mecanismos que temos. Que esse relatório sirva de alerta para coisas importantes que precisamos corrigir afirmou o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva.

ENSINO MÉDIO LONGE DA META

Ponto sensível da educação brasileira, o ensino médio não tem conseguido alcançar as metas estabelecidas. A determinação de universalizar o atendimento escolar entre a população de 15 a 17 anos, e de aumentar a taxa de matrículas no ensino médio para 85% das pessoas dessa faixa etária já foi parcialmente descumprida.

O plano estabelecia que 100% das pessoas de 15 a 17 anos estivessem na escola em 2016, mas, no ano passado, esse percentual chegava a 91,3%, o que significa que 900 mil jovens dessa faixa etária ainda estão fora da escola. De acordo com o MEC, caso o ritmo de crescimento do acesso continue o mesmo, em 2024 chegaremos, no máximo, a 94% de cobertura.

"O desafio da Meta 3 quanto à universalização do atendimento da população na faixa de 15 a 17 anos recai sobre a evasão escolar, visto que praticamente todos esses adolescentes ingressam na idade adequada", diz o estudo.

Em relação ao segundo indicador dessa meta, que exige 85% da população de 15 a 17 matriculada no ensino médio ou formada na etapa, os dados apontam que o país também precisa acelerar o ritmo de crescimento das matrículas. Dado de 2017 mostrou que apenas 70,1% dessa população estão matriculados na etapa. Partindo desse patamar e com o crescimento médio observado entre 2012 e 2017, o Brasil chegará, no máximo, a 79% das pessoas dessa faixa etária no ensino médio em 2024, bem aquém do 85% esperados.

POUCOS OBJETIVOS PRÓXIMOS DA REALIDADE

O estudo mostra que a meta 13 já foi cumprida. A determinação de ter 75% do corpo docente com titulação de mestre e/ou doutor, prevista para 2024, já havia sido alcançada em 2015. Em 2016, último dado disponível, 77,5% dos professores universitários do país tinham essa formação.

A marca de professores doutores (que compõe a mesma meta), fixada em 35% até 2024, também foi batida ainda em 2014. De acordo com o dado mais recente, de 2016, 39,8% dos docentes universitários têm essa titulação. No entanto, apesar a conquista, as disparidades regionais ainda são frequentes. Um exemplo dessa diferença é o fato de que enquanto na região Norte o índice de professores mestres/doutores ainda está abaixo do esperado, com 69,5%, no Sul, essa taxa chega a 80,5%.

Outro dispositivo do plano que deve ser cumprido em breve é a meta 14, que pretende elevar o número de matrículas de pós-graduação stricto sensu atingindo titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores até 2024. Em 2016, a quantidade de matrículas anuais já era de 59,6 mil e 20,6 mil, respectivamente.