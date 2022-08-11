Estudantes secundaristas e universitários de Manaus protestam por democracia e contra Bolsonaro

FOLHAPRESS - Em Manaus, dezenas de estudantes fazem um ato a favor da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praça da Saudade, região central da cidade.

A manifestação foi organizada pela UNE (União Nacional dos Estudantes), pela UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), diretórios de universidades do estado e outras organizações.

No protesto estão estudantes secundaristas e universitários, em especial da UEA (Universidade do Estado do Amazonas) e do IFAM (Instituto Federal do Amazonas).

A manifestação é marcada por gritos contra Bolsonaro, chamado de "genocida", e a favor de pautas como acesso à cultura e passe livre a estudantes no transporte público de Manaus.