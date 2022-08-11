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Folha de São Paulo

Estudantes secundaristas e universitários de Manaus protestam por democracia e contra Bolsonaro

FOLHAPRESS - Em Manaus, dezenas de estudantes fazem um ato a favor da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praça da Saudade, região central da cidade....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 14:28

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 14:28

FOLHAPRESS - Em Manaus, dezenas de estudantes fazem um ato a favor da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praça da Saudade, região central da cidade.
A manifestação foi organizada pela UNE (União Nacional dos Estudantes), pela UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), diretórios de universidades do estado e outras organizações.
No protesto estão estudantes secundaristas e universitários, em especial da UEA (Universidade do Estado do Amazonas) e do IFAM (Instituto Federal do Amazonas).
A manifestação é marcada por gritos contra Bolsonaro, chamado de "genocida", e a favor de pautas como acesso à cultura e passe livre a estudantes no transporte público de Manaus.
Boa parte dos presentes se manifesta a favor da eleição do ex-presidente Lula (PT) em outubro.

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