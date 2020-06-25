Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estudante sem máscara vai ser barrado na volta às aulas em SP
Regras da retomada

Estudante sem máscara vai ser barrado na volta às aulas em SP

O uso de máscaras será obrigatório para professores, funcionários e estudantes no retorno às aulas, de acordo com o subsecretário de Articulação Regional de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:35

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:35

Empresas terão que adotar máscaras no ambiente de trabalhomá
Proteção será obrigatória em SP Crédito: OrnaW/Pixabay
O uso de máscaras será obrigatório para professores, funcionários e estudantes no retorno às aulas, de acordo com o subsecretário de Articulação Regional de São Paulo, Henrique Pimentel. Segundo ele, a questão será regulamentada por meio de um decreto que deverá ser publicado pelo governo estadual, gestão João Doria (PSDB), nas próximas semanas.
Pimentel diz que os alunos terão que usar o item não apenas na entrada, mas também durante todo o período dentro da escola. "A gente está lidando com uma nova cultura, uma nova rotina, as escolas terão que administrar isso", diz sobre a possibilidade de algum jovem se recusar a usar a máscara durante as aulas ou a manter o distanciamento social.
"Essas atitudes serão lidadas como outras questões de indisciplina, com a diferença que neste caso a recusa em usar pode colocar em risco a saúde de outras pessoas", completa.
Pimental explica que as famílias serão orientadas sobre como serão as novas regras por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma das recomendações deverá ser para que os alunos tenham a temperatura medida antes de sair de casa.
Os alunos não poderão entrar na escola fora do dia determinado para cada grupo, mas o governo garante que na rede estadual todos os estudantes terão aulas presenciais ao menos uma vez por semana. Como serão as divisões dos grupos de alunos ainda não está definido, e o detalhamento também deverá constar no decreto.

Veja Também

Justiça determina que Jair Bolsonaro use máscara em espaços públicos no DF

Máscaras: 10 erros comuns que contribuem para pegar covid-19

As escolas particulares terão liberdade para definir a melhor forma para o revezamento de alunos. "Se uma escola tiver só 16 alunos em uma turma e uma sala grande o suficiente que garanta a distância de 1,5 metro entre cada aluno, a turma toda poderá voltar", diz o subsecretário.
Já em relação às escolas estaduais, as normas ainda deverão ser discutidas pelo governo junto com as escolas, mas a tendência é que existam critérios iguais para todas as unidades estaduais e que os diretores definam apenas questões mais específicas de cada local.
O subsecretário falou ainda que serão estabelecidas novas rotinas mais rígidas de higienização, com a utilização de produtos específicos

Veja Também

Uso de máscara salva vidas, e quem não respeitar poderá ser até multado

Uso de máscara faz surgir nova tendência de make: o foxy eyes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados