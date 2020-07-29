Estudante picado por naja é preso por suspeita de crime ambiental

A cobra naja não é nativa e seu veneno é extremamente forte Crédito: Pixabay

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (29), o estudante que foi picado pela cobra naja, da espécie exótica Kaouthia.

Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, de 22 anos, foi preso em casa, na região administrativa do Guará, após deixar a UTI onde permaneceu em coma após ter sido picado pelo réptil.

Ele é suspeito de integrar um grupo especializado na prática de crimes ambientais. Lehmkuhl, segundo a Promotoria do DF, também vai responder na Justiça por exercício ilegal da medicina veterinária.

Vídeos e fotos que compõem a investigação mostram o estudante fazendo cirurgia em uma serpente.

O mandado de prisão preventiva contra o estudante foi expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal do Gama e tem duração de cinco dias.

A ação da polícia deflagrada nesta quarta integra a quarta fase da Operação Snake e investiga "uma associação criminosa responsável, entre outras condutas, pela destruição das provas relacionadas aos crimes ambientais".

Na casa do universitário, a Polícia Militar Ambiental (BPMA) do Distrito Federal já havia encontrado outras 16 cobras exóticas e suspeita que, assim como o animal que o picou, todas as demais pertençam a ele.

ENTENDA O CASO

Depois de morder Pedro, no dia 7 deste mês, a naja ficou desaparecida por quase 24 horas. Ela foi localizada no começo da noite do dia seguinte, no Setor de Clubes de Brasília, próxima a um shopping center, após o testemunho de diversas pessoas.

Ela estava dentro de uma caixa e escondida atrás de um morro de areia. A suspeita é de que um amigo de Pedro, que já foi identificado pela polícia (mas teve sua identidade preservada), a teria deixado lá.

O caso acendeu um alerta vermelho para uma questão maior no país: o tráfico ilegal de animais silvestres.

Segundo relatos da polícia ambiental paulista à reportagem, a percepção é de que as apreensões cresceram nos últimos anos. Em geral são feitas denúncias anônimas que levam aos mandados de busca e apreensão e, às vezes, a capturas de até centenas de animais de uma só vez.

Sem pena de detenção, porém, o combate ao tráfico ilegal de animais e ao contrabando patina. Cobras de fora do país como a naja, originária de países do sul asiático, são apreendidas frequentemente.