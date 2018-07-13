'Estamos no meio de um turbilhão', diz Lelo sobre anúncio de Hartung

Deputado Lelo Coimbra é presidente do MDB Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

O anúncio do governador Paulo Hartung (MDB) de que não disputaria a reeleição, na última segunda (09), está levando a uma série de reuniões das executivas dos partidos capixabas. Tanto aliados quanto até então adversários do emedebista têm se encontrado para reconstruir as estratégias para as eleições. Presidente do diretório do MDB no Estado, o deputado federal Lelo Coimbra (MDB) conta que a decisão foi um "turbilhão" e que o mercado político ainda está digerindo a mudança.

'Queremos evitar ficar trabalhando com prazos, pois temos que ouvir muitas pessoas ainda. Recebemos um turbilhão nesta semana, o governador comunicou sua decisão na segunda-feira, 72 horas atrás. Estamos digerindo ainda", afirmou o deputado, que esteve em um seminário na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) nesta sexta-feira (13).

Entre os nomes ventilados pela base hartunguista para suceder o governador na disputa ao Palácio Anchieta, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) é um dos favoritos dos aliados. Além dele, também estão na linha de sucessão outros três políticos: o deputado estadual Amaro Neto (PRB), o vice-governador César Colnago (PSDB) e o economista Aridelmo Teixeira (PTB).

"Temos essas quatro alternativas, cada um com sua característica, mas não tem um favorito. Cada um deles representa uma posição importante para nós e todos eles agregam valor para o grupo", pontuou.

ROSE BENEFICIADA

Nos bastidores, a análise de alguns governistas é que a saída de Hartung da disputa ao governo pode causar uma debandada na sua própria base aliada, hoje com 15 partidos. Outra postulante ao cargo, a senadora Rose de Freitas (Podemos) é vista como uma das maiores beneficiárias da decisão do governador, já que boa parte dos prefeitos que estavam divididos entre Hartung e a senadora tendem a ficar ao lado dela.

Paralelamente a isso, na última quinta-feira (12), o governador reuniu 66 prefeitos para comunicar que não será candidato à reeleição. O encontro também contou com a presença de aliados de Rose, como os prefeitos Max Filho (PSDB), de Vila Velha, e Gilson Daniel (Podemos), de Viana.

Entre governistas, já se avalia que as chances de Amaro Neto e Ricardo Ferraço deixarem a disputa ao Senado para entrar na briga do governo estadual é bem menor do que nas primeiras horas após o anúncio de Hartung. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, a preferência é que Amaro, colega de plenário, seja o candidato ao governo.