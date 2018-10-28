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Eleições no Brasil

'Estamos impressionados positivamente', diz chefe de missão da OEA

A chefe da missão destacou a integração entre as autoridade eleitorais e felicitou os eleitores que puderam ir às urnas em uma eleição que 'não era fácil para o Brasil'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 20:35

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:35

A chefe da missão de observadores da Organização de Estados Americanos (OEA), Laura Chinchilla, afirmou neste domingo (28) estar "impressionada positivamente" com a organização das eleições brasileiras. A fala de Chinchilla foi durante uma visita ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
Laura Chinchilla e integrantes da OEA conhecendo o sistema com urna eletrônica Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
"Estamos impressionados positivamente com o que temos visto com a organização, o papel da autoridades eleitorais e as baixas incidências de ocorrência na maior democracia do continente", disse.
De acordo com Laura, a missão da OEA está acostumada a atuar em democracias bem menores que a brasileira, em relação ao número de eleitores, e que registram um número muito superior de incidências de crimes eleitorais.
A chefe da missão destacou a integração entre as autoridade eleitorais e felicitou os eleitores que puderam ir às urnas em uma eleição que "não era fácil para o Brasil". Segundo Laura Chinchilla, os eleitores tiveram maturidade e compreenderam que as diferenças se resolvem de maneira institucional e com o voto.
Também em visita ao CICCN, a procuradora-geral da República Raquel Dodge afirmou que o 2º turno transcorreu de forma bem mais tranquila que o primeiro. "A quantidade de registro de incidentes durante a votação é de um número correspondente a 10% se comparado ao primeiro turno. O que significa que todos puderam exercer seu direto de voto da forma mais tranquila", disse ela.
O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, por sua vez, citou o trabalho de conscientização realizado no 1º turno em que a PF investigou e encontrou todos que quebraram o sigilo do voto ou publicaram ataques contra o sistema eletrônico de votação.
"O trabalho realizado no 1º turno de conscientização do cidadão foi essencial para mostrar que voto é inviolável e que estado é capaz de chegar em todos que cometem crime eleitoral", disse.

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