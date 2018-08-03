'Estado' é a palavra mais dita por Casagrande em convenção do PSDB

Renato Casagrande e César Colnago se cumprimentaram durante a convenção Crédito: Fernando Madeira

A "saia justa" no palanque da convenção do PSDB na segunda-feira (30) não impediu que o discurso de Renato Casagrande (PSB) fosse voltado para atrair o partido para seu projeto de candidatura ao governo do Espírito Santo.

Mesmo com a parceria sendo anunciada formalmente, o presidente estadual tucano, César Colnago ressaltou que a aliança não estava fechada e iria apenas acontecer no dia 5 de agosto, último dia para realização das convenções partidárias.

Apesar disso, o discurso de Casagrande foi voltado para enaltecer o candidato à reeleição no Senado, Ricardo Ferraço, e se mostrar disponível para estar à frente da coligação. O nome de Ferraço foi falado 10 vezes ao longo do discurso, bem como do partido dele, o PSDB, que foi mencionado 16 vezes.

'Nuvem' de palavras do pré-candidato Renato Casagrande Crédito: Reprodução/ WordArt

No caso do PSDB, se considerarmos a "linha do tempo" do discurso, o partido foi citado mais no início e no fim do discurso, quando Casagrande parabenizava os tucanos pela convenção ou convocava os pré-candidatos do partido a se juntarem a ele na corrida ao Palácio Anchieta.

NUVEM DE PALAVRAS

Quando visualizamos o discurso em uma nuvem de palavras, excluindo as palavras "que", "de", "com" e "para", os termos que mais aparecem são:

Estado  20 vezesEu  19 vezesGente  17 vezesPSBD  16 vezes

ESTADO

A palavra mais repetida durante o discurso foi Estado, sendo mencionada 20 vezes. Isso aconteceu quando Casagrande falou sobre o futuro do Espírito Santo, sobre as visitas que fez nos municípios, sobre o desejo de governar do Espírito Santo e sobre as expectativas dele quanto ao que faria caso fosse eleito.

Um exemplo: "É importante neste princípio de gerar oportunidade, de fazer esse Estado crescer, de fazer esse Estado ser justo".

Na linha do tempo da fala do ex-governador, o termo está dividido ao longo do discurso, mas com repetições mais frequentes no meio da fala.

Linha do tempo do termo "estado" no discurso de Casagrande na convenção do PSDB Crédito: Reprodução/ Voyant

EU

Casagrande conduziu o discurso em 1ª pessoa, deixando evidente o que estava fazendo tanto para conquistar as alianças para formar uma coligação quanto para reforçar seu desejo de se tornar governador.

Exemplos de como o pré-candidato usou o pronome pessoal: "eu serei", "eu quero", "eu já fui", "o que eu posso oferecer", "eu já exerci", entre outras frases.

Linha do tempo do termo "eu" no discurso de Casagrande na convenção do PSDB Crédito: Viviane Ramos Machado

GENTE E PSDB

Por estar em uma convenção de um possível aliado, Casagrande voltou o discurso para falar sobre o partido tucano e como juntos poderiam fazer um projeto de governo.

Exemplos de como isso aconteceu estão nas orações: "a gente possa governar também juntos", "a gente possa fazer por esse Estado", "muito obrigado ao PSDB por estar construindo agora junto conosco a proposta" etc.

Linha do tempo do termo "PSDB" no discurso de Casagrande na convenção do PSDB Crédito: Reprodução/ Voyant