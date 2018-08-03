'Estado' é a palavra mais dita por Casagrande em convenção do PSDB

A "saia justa" no palanque da convenção do PSDB na segunda-feira (30) não impediu que o discurso de Renato Casagrande (PSB) fosse voltado para atrair o partido para seu projeto de candidatura ao governo do Espírito Santo.
Mesmo com a parceria sendo anunciada formalmente, o presidente estadual tucano, César Colnago ressaltou que a aliança não estava fechada e iria apenas acontecer no dia 5 de agosto, último dia para realização das convenções partidárias.
Apesar disso, o discurso de Casagrande foi voltado para enaltecer o candidato à reeleição no Senado, Ricardo Ferraço, e se mostrar disponível para estar à frente da coligação. O nome de Ferraço foi falado 10 vezes ao longo do discurso, bem como do partido dele, o PSDB, que foi mencionado 16 vezes.
No caso do PSDB, se considerarmos a "linha do tempo" do discurso, o partido foi citado mais no início e no fim do discurso, quando Casagrande parabenizava os tucanos pela convenção ou convocava os pré-candidatos do partido a se juntarem a ele na corrida ao Palácio Anchieta.
NUVEM DE PALAVRAS
Quando visualizamos o discurso em uma nuvem de palavras, excluindo as palavras "que", "de", "com" e "para", os termos que mais aparecem são:
Estado 20 vezesEu 19 vezesGente 17 vezesPSBD 16 vezes
ESTADO
A palavra mais repetida durante o discurso foi Estado, sendo mencionada 20 vezes. Isso aconteceu quando Casagrande falou sobre o futuro do Espírito Santo, sobre as visitas que fez nos municípios, sobre o desejo de governar do Espírito Santo e sobre as expectativas dele quanto ao que faria caso fosse eleito.
Um exemplo: "É importante neste princípio de gerar oportunidade, de fazer esse Estado crescer, de fazer esse Estado ser justo".
Na linha do tempo da fala do ex-governador, o termo está dividido ao longo do discurso, mas com repetições mais frequentes no meio da fala.
EU
Casagrande conduziu o discurso em 1ª pessoa, deixando evidente o que estava fazendo tanto para conquistar as alianças para formar uma coligação quanto para reforçar seu desejo de se tornar governador.
Exemplos de como o pré-candidato usou o pronome pessoal: "eu serei", "eu quero", "eu já fui", "o que eu posso oferecer", "eu já exerci", entre outras frases.
GENTE E PSDB
Por estar em uma convenção de um possível aliado, Casagrande voltou o discurso para falar sobre o partido tucano e como juntos poderiam fazer um projeto de governo.
Exemplos de como isso aconteceu estão nas orações: "a gente possa governar também juntos", "a gente possa fazer por esse Estado", "muito obrigado ao PSDB por estar construindo agora junto conosco a proposta" etc.