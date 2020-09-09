Estado do Rio registra 124 mortes e 500 novos casos de Covid-19

Até agora, 16.770 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 233.873 casos.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (10.027), Duque de Caxias (669), São Gonçalo (667), Nova Iguaçu (537), São João de Meriti (405), Niterói (394), Campos dos Goytacazes (328), Belford Roxo (270), Itaboraí (204) e Magé (198).