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Saúde

Estado do Rio registra 124 mortes e 500 novos casos de Covid-19

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais 354 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela doença

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 18:56
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Até agora, 16.770 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 233.873 casos. Crédito: Riotur/Divulgação
Estado do Rio de Janeiro registrou 124 mortes por Covid-19 e 500 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (9), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 16.770 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 233.873 casos. Mais 354 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 212.963 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (10.027), Duque de Caxias (669), São Gonçalo (667), Nova Iguaçu (537), São João de Meriti (405), Niterói (394), Campos dos Goytacazes (328), Belford Roxo (270), Itaboraí (204) e Magé (198).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (94.212), Niterói (11.747), São Gonçalo (11.193), Duque de Caxias (8.487), Belford Roxo (7.997), Macaé (7.289), Volta Redonda (5.759), Nova Iguaçu (5.617), Angra dos Reis (4.905) e Campos dos Goytacazes (4.813).

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