Estado do Rio registra 12 mortes e 5.640 novos casos de Covid em 24h

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (10.053), Duque de Caxias (673), São Gonçalo (665), Nova Iguaçu (537), São João de Meriti (402), Niterói (394), Campos dos Goytacazes (333), Belford Roxo (271), Itaboraí (205) e Volta Redonda (202).