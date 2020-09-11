Estado do Rio registra 12 mortes e 5.640 novos casos de Covid em 24h

O Estado do Rio de Janeiro registrou 12 mortes por Covid-19 e 5.640 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (11), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 16.883 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 240.453 casos. Mais 393 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 217.965 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (10.053), Duque de Caxias (673), São Gonçalo (665), Nova Iguaçu (537), São João de Meriti (402), Niterói (394), Campos dos Goytacazes (333), Belford Roxo (271), Itaboraí (205) e Volta Redonda (202).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (95.008), Niterói (11.873), São Gonçalo (11.541), Duque de Caxias (8.671), Belford Roxo (8.427), Macaé (7.632), Volta Redonda (6.008), Nova Iguaçu (5.852), Angra dos Reis (5.085) e Campos dos Goytacazes (5.065).