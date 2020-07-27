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Saúde

Estado do Rio de Janeiro registra 41 mortes por Covid em 24h

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), desde o início da pandemia já foram notificados 12.876 óbitos pela doença no estado

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 17:39
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
No total, o Estado já registrou 157.834 casos de Covid-19 - foram 1.509 apenas nas últimas 24 horas. Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro confirmou 41 mortes por covid-19 entre domingo e esta segunda-feira (27) segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) no fim da tarde. Assim, desde o início da pandemia já foram notificados 12.876 óbitos pela doença. Há ainda 1.158 mortes aguardando resultado de testes para confirmar ou descartar o coronavírus como causa.
No total, o Estado já registrou 157.834 casos de covid-19 - foram 1.509 apenas nas últimas 24 horas. O epicentro da doença é a capital fluminense, com 70.370 notificações. Niterói, com 8 693 casos, São Gonçalo (7.907) e Duque de Caxias (5.564) vêm na sequência.

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