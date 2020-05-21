Estado do Rio confirma mais 1.717 casos de Covid-19 e 175 mortes em 24h

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro confirmou mais 175 mortes por covid-19 e 1.717 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, 21, pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora o Estado soma 3.412 mortes e 32.089 casos desde o início da pandemia.

O Estado de São Paulo, que nesta quinta-feira confirmou mais 195 casos e 4.080 novos casos em 24 horas, registra ao todo 5.558 mortes e 73.739 casos. No Rio, 1.095 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 26.843 vítimas da doença estão curadas.

Os 3.412 mortos no Estado do Rio se distribuem pelo Rio de Janeiro (2.376), Duque de Caxias (167), Nova Iguaçu (112), São Gonçalo (76), Niterói (65), Belford Roxo (60), São João de Meriti (59), Itaboraí (45), Mesquita (44), Magé (37), Nilópolis (28), Petrópolis (27), Itaguaí (24), Volta Redonda (20), Angra dos Reis (19), Teresópolis (19), Maricá (18), Macaé (17), Campos dos Goytacazes (14), Nova Friburgo (13), Barra do Piraí (12), Tanguá (12), Rio das Ostras (11), Queimados (10), Cabo Frio (9), Barra Mansa (8), Resende (8), Guapimirim (7), Iguaba Grande 7), Paracambi (7), Cachoeiras de Macacu (6), Casimiro de Abreu (6), Saquarema (6), Japeri (4), Paraíba do Sul (4), Rio Bonito (4), São Pedro da Aldeia (4), Sapucaia (4), Seropédica (4), Araruama (3), Itaocara (3), Mangaratiba (3), Paraty (3), Silva Jardim (3), Valença (3), Arraial do Cabo (2), Bom Jardim (2), Bom Jesus de Itabapoana (2), Piraí (2), São Francisco de Itabapoana (2), São João da Barra (2), Vassouras (2), Carapebus (1), Engenheiro Paulo de Frontin (1), Italva (1), Mendes (1), Miguel Pereira (1), Santo Antônio de Pádua (1) e Três Rios (1).