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Pandemia

Estado de São Paulo tem 73 mil casos e 5.558 mortes por Covid-19

Durante coletiva de imprensa, o secretário comunicou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 73% se considerado todo o Estado e de 89,6% na capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 14:26

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 14:26

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann informou nesta quinta-feira, 21, que o Estado registrou, desde o início da pandemia, 73.739 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 4.080 novos casos, um aumento de 5,8%.
Segundo o secretário, 5.558 pessoas morreram no Estado por causa da doença desde o início da pandemia. Entre quarta-feira e hoje foram registradas 195 novas mortes, um aumento de 3,6%.
Durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário comunicou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 73% se considerado todo o Estado e de 89,6% na capital. Na quarta-feira os índices eram de 71,3% para o Estado e de 87,9% no município de São Paulo. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), elogiou o ministro interino da Saúde pela liberação de 1 806 leitos para o Estado e 600 respiradores.

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