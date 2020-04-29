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Coronavírus

Estado de São Paulo registra 198 mortes por Covid-19 em 24 h

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde são 2.247 óbitos no total no estado até agora, em 144 municípios. No dia anterior, a pasta havia confirmado 224 mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 18:50

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 18:50

estado de São Paulo registrou 198 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde desta quarta-feira (29). No dia anterior, a pasta havia confirmado 224 mortes em 24 horas. São 2.247 óbitos no total no estado até agora, em 144 municípios.
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
São Paulo registra no total 26.158 casos de Covid-19 em 314 cidades.
Entre as vítimas estão 1.309 homens e 938 mulheres, prevalecendo pacientes com 60 anos ou mais (73,9%). A mortalidade é ainda maior na faixa entre 70 e 79 anos e entre os que apresentam algum fator de risco, como cardiopatias, diabetes e doenças renais, pulmonares e neurológicas.
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Nesta quarta, o estado de São Paulo registrou um aumento de 7,1 pontos percentuais na taxa de ocupação de leitos de UTI, que chegou a 68,7% --na terça-feira, o índice havia sido de 61,6%.
Nas enfermarias, a ocupação subiu de 44,5% para 47%. Na Grande SP, a situação é pior: 85,1% das UTIs estão lotadas, e nas enfermarias, a ocupação é de 75% --na terça (28), a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 81% e de enfermaria 70%.
Segundo o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, até o início da tarde desta quarta-feira 1.786 pacientes com Covid-19 estavam internados em leitos de UTI, 349 a mais que o dia anterior, quando eram 1.437. Em enfermarias, há agora 1.917 --na terça, havia 1.800.
Se for levada em consideração a soma das internações de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, o número aumenta para 3.445 pacientes em UTIs e 5.175 em enfermarias.

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O governador João Doria disse que não só São Paulo mas o Brasil inicia a fase mais dura e difícil da pandemia, e reiterou que não haverá flexibilização com o risco de colapso nos hospitais públicos e a taxa de isolamento social baixa --nesta terça, ela permaneceu em 48%.
"Os cenários que vêm sendo desenvolvidos estão mantidos. Aquilo que estávamos prevendo que pudesse acontecer está se confirmando, tanto do ponto de vista de novos infectados como de novas mortes. São cenários que foram desenhados em cima de modelos matemáticos e de curvas epidemiológicas. O estado não foi surpreendido. A doença é de imensa gravidade", disse David Uip, coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus.
O estado já ativou 1.881 leitos de UTI. Nesta sexta (1º), entrará em funcionamento o terceiro hospital de campanha, no Ibirapuera (zona sul), com 268 leitos, sendo 240 de baixa complexidade e 28 de estabilização. As três unidades de campanha juntas (Ibirapuera, Anhembi e Pacaembu) terão 2.268 leitos.
O Hospital de Campanha Ibirapuera será voltado ao atendimento exclusivo de casos menos graves de Covid-19.
No total, 800 profissionais vão atuar na unidade, incluindo 213 médicos, 444 profissionais de enfermagem, 33 fisioterapeutas, 14 farmacêuticos, 10 assistentes sociais, 8 nutricionistas, 5 psicólogos, 2 fonoaudiólogos, 52 profissionais de apoio técnico e 19 recepcionistas.
O prefeito Bruno Covas afirmou nesta quarta-feira que foram criados 3.567 leitos para pacientes de Covid-19 na capital paulista Desses, 1.337 são de UTI --563 já foram entregues-- e 2.230 de enfermaria, dos quais 1.187 já foram disponibilizados.
"Se as pessoas relaxarem no isolamento, todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo, e mesmo com esse esforço não conseguiremos atender a população. A possibilidade de salvar vidas cai drasticamente", ressaltou Covas.
Em 25 dias, a prefeitura de São Paulo abrirá, na região do Capão Redondo (zona sul), o hospital Bom Caminho, que contará com 120 leitos de UTI.

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