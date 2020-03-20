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Brasília

Estádio Mané Garrincha se coloca à disposição para combater novo coronavírus

A Arena mais cara da Copa de 2014 poderá ser utilizada como centro de triagem ou hospital de campanha pela Secretaria de Saúde

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:21
Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A concessionária Arena BSB, que administra o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, colocou a arena mais cara da Copa do Mundo de 2014 à disposição do governo do Distrito Federal para o combate à pandemia do novo coronavírus. O estádio poderá ser utilizado como centro de triagem ou hospital de campanha pela Secretaria de Saúde.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sinalizou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apoio à medida. "Já vistoriamos e é um bom local", afirmou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com a gestora do Mané Garrincha, a localização central do estádio pode aliviar a rede hospitalar para pacientes com maiores gravidades.
"Entendemos que disponibilizar a estrutura do estádio é assumir uma cota de responsabilidade social neste momento tão crítico. Estamos dispostos a colaborar em todas as ações necessárias para a minimização da epidemia e suas consequências", afirmou o diretor presidente da Arena BSB, Richard Dubois, em nota.
Também nesta sexta-feira, 20, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que vai implementar hospitais de campanha em dois locais da cidade: no Estádio do Pacaembu e no Anhembi. O estádio paulistano receberá 200 leitos.
Eventos
O grupo que administra o complexo esportivo do Mané Garrincha desde janeiro - em um contrato de 35 anos - informou ainda que adotou os protocolos de prevenção e controle das autoridades competentes. Por isso, tem viabilizado a remarcação de datas de todos os eventos previstos na área de concessão.
No último sábado, 14, o UFC Brasília foi realizado no Ginásio Nilson Nelson - também administrado pela Arena BSB - sem a presença de público, devido à pandemia da covid-19. Esse foi o primeiro evento da história da organização de MMA a ser realizado com portões fechados.

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