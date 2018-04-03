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Manifestação

Esplanada se prepara para receber cerca de 20 mil pessoas em protesto

Polícia Militar vai interromper trânsito e grupos manifestantes serão separados por uma grade na zona central do Plano Piloto

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 19:45
O poder visto do alto: Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional Crédito: Ana Volpe/Senado
A Esplanada dos Ministérios terá seu trânsito alterado nesta quarta-feira (4) devido a manifestações marcadas para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão do governo do Distrito Federal é que dois grupos devem ocupar a área. Os organizadores informaram que são esperados cerca 10 mil manifestantes de cada movimento.
O bloqueio será feito a partir da Catedral de Brasília até a Alameda das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. Ficou acordado com os organizadores que o limite de acesso dos manifestantes será a Alameda das Bandeiras e que itens como balões e bonecos infláveis não poderão entrar na área da Esplanada.
A partir da meia-noite desta terça-feira (3) o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar vai interditar o fluxo de veículos na zona central do Plano Piloto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do DF, a divisão de lados dos grupos será feita por meio de um corredor de policiamento ostensivo e uma grade de 1,20 metro de altura.
Os que são contra a concessão do habeas corpus deverão ficar à direita da Esplanada, com concentração no Museu Nacional. Os que são favoráveis à decisão ficarão à esquerda, com o Teatro Nacional como ponto de apoio, informou a SSP.
Um grupo de ruralistas tem manifestação marcada para esta quarta, com previsão de se concentrarem no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, ao lado do estádio Mané Garrincha.

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