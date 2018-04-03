Esplanada se prepara para receber cerca de 20 mil pessoas em protesto

O poder visto do alto: Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional Crédito: Ana Volpe/Senado

A Esplanada dos Ministérios terá seu trânsito alterado nesta quarta-feira (4) devido a manifestações marcadas para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão do governo do Distrito Federal é que dois grupos devem ocupar a área. Os organizadores informaram que são esperados cerca 10 mil manifestantes de cada movimento.

O bloqueio será feito a partir da Catedral de Brasília até a Alameda das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. Ficou acordado com os organizadores que o limite de acesso dos manifestantes será a Alameda das Bandeiras e que itens como balões e bonecos infláveis não poderão entrar na área da Esplanada.

A partir da meia-noite desta terça-feira (3) o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar vai interditar o fluxo de veículos na zona central do Plano Piloto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do DF, a divisão de lados dos grupos será feita por meio de um corredor de policiamento ostensivo e uma grade de 1,20 metro de altura.

Os que são contra a concessão do habeas corpus deverão ficar à direita da Esplanada, com concentração no Museu Nacional. Os que são favoráveis à decisão ficarão à esquerda, com o Teatro Nacional como ponto de apoio, informou a SSP.