Espírito Santo tem 21 candidatos ligados às forças de segurança

Tribunal Regional Eleitoral, onde os pedidos de candidaturas dos militares foram apresentados Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Nas eleições 2018, 21 representantes das forças de segurança querem ser candidatos no Espírito Santo. Foram analisadas as ocupações dos pedidos de candidatura registrados como policiais militares, bombeiros militares e militares reformados.

O partido que mais tem candidatos com essa ocupação é o PSL, do candidato à Presidência e famoso pela defesa dos militares, Jair Bolsonaro.

O levantamento feito pelo GAZETA ONLINE leva em conta o que os candidatos declararam na ocupação em todos os cargos disponíveis para disputa em 2018 no Estado.

A maioria dos militares disputa o cargo de deputado estadual, com 15 pedidos de candidatura. Já o pleito para deputado federal aparece em seguida, com quatro representantes da categoria. Por fim, um senador e um suplente completam o quadro de 21 militares.

Em 2014, o número de militares nas eleições do Estado era maior: 25 estavam na disputa, sendo 14 para deputado estadual, 9 para federal, um 1º suplente e outro 2º suplente.

De uma eleição para outra houve uma queda de 16%. Em contrapartida, nacionalmente, o número de representantes das forças de segurança aumentou 9,6%. Foram 830 em 2014 e 910 em 2018.

Um dos candidatos que declarou como ocupação "militar reformado" é o Pastor David (PPL). Embora o nome de urna dele tenha a alcunha de pastor, ele declarou como ocupação militar e prometeu levantar a bandeira da segurança pública.

O militar disse que antes de entrar na vida política já era conhecido como pastor e afirma que também vai defender os interesses dos evangélicos.

"O povo clama por segurança. Sem segurança não tem saúde, não tem educação. Eu também sei quais são as necessidades do povo evangélico e vou saber representá-los muito bem no cenário político", afirmou David.

Outro que também é da carreira militar é o Bruno Polez, do PSL. Ele já foi vice-prefeito de Cariacica e agora quer uma vaga na Assembleia Legislativa.

Ele afirma que também vai levantar a bandeira da segurança pública e mudou de legenda para o PSL porque tinha mais relação com seu perfil ideológico.

"O foco do trabalho é a questão da segurança e tem um lado que eu gosto muito que é esporte e lazer, tentando auxiliar os projetos sociais que já existem nos bairros. E influenciam na segurança, porque você encurta o tempo ocioso do jovem e do adulto", disse.

O cientista social Francisco Albernaz aponta que os eleitores estão preocupados com a questão da segurança pública e isso pode aproximá-los dos candidatos com carreira militar.

"No Brasil, na decisão de voto do eleitor, a questão da segurança vem crescendo. A população pensa que, se os candidatos militares fossem eleitos, poderia haver uma melhoria na segurança pública e essa crença da população faz com que seja criada uma oportunidade para esses eventuais candidatos", explicou.

Mas Albernaz ressalta que muitos militares, quando eleitos, defendem seus próprios interesses. "Esses militares quando eleitos, têm defendido muito mais seus interesses corporativos do que melhoram as políticas de segurança pública. Aumento de salário, melhoria das condições de trabalho, etc., completou.

Para o cientista social, ainda não dá para medir o impacto da greve da Polícia Militar, de fevereiro de 2017, na conjuntura política do Estado.

"No Espírito Santo, é preciso saber como está a imagem do policial depois da greve do ano passado. Pois isso pode empatar a decisão do eleitor caso sua imagem esteja relativamente comprometida", pontuou.