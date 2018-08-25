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Corrida presidencial

Espírito Santo fora da rota da maioria dos presidenciáveis

Apenas João Goulart Filho (PPL) tem evento marcado no Estado, neste sábado. Ciro (PDT) e Bolsonaro (PSL) têm intenção de voltar ao Estado, mas sem previsão.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 21:41

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 21:41

João Goulart Filho visita o ES neste sábado (24) Crédito: Assessoria João Goulart Filho
O Espírito Santo está fora da rota dos presidenciáveis. Por enquanto, dos 13 candidatos ao Palácio do Planalto, apenas João Goulart Filho (PPL) tem visita marcada ao Estado, neste sábado (25). Os outros candidatos ainda não agendaram compromissos de campanha em terras capixabas. 
Espírito Santo fora da rota da maioria dos presidenciáveis
Goulart fica no Espírito Santo até domingo. Na agenda do candidato, está marcada uma entrevista coletiva no Aeroporto de Vitória, visita ao Porto de Tubarão, à Igreja do Rosário em Vila Velha e visita ao bairro que leva o nome do pai dele (João Goulart), em Vila Velha. O presidenciável vai às feiras de Itacibá e Campo Grande, em Cariacica, e Aribiri, em Vila Velha. 
Em relação aos outros candidatos, apenas Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL) declararam planejar uma visita ao Estado durante a campanha. A assessoria de Ciro disse que ainda não tem previsão de quando irá acontecer, mas informou que o Estado estará na rota.
Já o presidente do PSL no Espírito Santo, Carlos Manato, declarou que Bolsonaro deve fazer campanha no Estado mais duas vezes, mas ficou de definir as datas até a terça-feira (28).
A assessoria de Cabo Daciolo (Patriota) informou que o candidato continua em oração no monte no Rio de Janeiro e por isso não tem agenda definida.
Já as assessorias de Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Lula/Haddad (PT) e Eymael (DC) informaram que ainda não há previsão de agenda de campanha no Estado.
João Amoêdo (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e Alvaro Dias (Podemos) foram procurados, mas ainda não deram retorno à reportagem. 
VISITAS NA PRÉ-CAMPANHA
Embora não esteja na agenda, a maioria dos presidenciáveis já esteve no Espírito Santo antes da oficialização das candidaturas. Marina Silva (Rede) participou da filiação de Fabiano Contarato ao partido em abril. 
Alvaro Dias participou da convenção do Podemos no dia 2 de agosto em Vitória. Semanas antes, Amoêdo (Novo) esteve em palestras no dia 25 de junho para apresentar os principais conceitos do partido e buscar apoiadores.
Também em junho, Geraldo Alckmin (PSDB) se reuniu com correligionários no Estado. E Bolsonaro participou de um evento do PSL em Vitória com apoiadores no dia 31 de julho.

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