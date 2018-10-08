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Resultado das urnas

Espírito Santo é o terceiro Estado a encerrar a apuração

 De acordo com Tribunal Regional Eleitoral, Estado ficou atrás apenas de Distrito Federal e Amapá 
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:32

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:32

Urnas eletrônicas usadas na eleição 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O Espírito Santo foi o terceiro Estado brasileiro a concluir a apuração das urnas, após as eleições deste domingo (7). Exatamente às 20h49, todos os 112.256.498 votos haviam sido contabilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). O Estado ficou atrás do Distrito Federal e Amapá.
O primeiro município capixaba a totalizar a apuração foi Dores do Rio Preto, na região sul, às 17h33. Já a última urna estava em Palmitinho, no interior do município de Itapemirim, localizado também na região Sul do Estado.
> Veja a apuração completa dos votos do ES
O total de votos válidos representou 91,3%, enquanto os votos brancos e nulos representaram juntos 8,7%.
Na última eleição presidencial, realizada em 2014, o Espírito Santo também foi o terceiro Estado do país a concluir a apuração. Em 2010, o Estado havia sido o primeiro a apurar 100% dos votos.
DIA DE VOTAÇÃO
No Espírito Santo, o domingo de votação foi marcado por muitas filas em diversas seções eleitorais. Além do número de candidatos a serem votados e a grande quantidade de eleitores, falhas no reconhecimento de biometrias também colaboraram para a demora. Em algumas seções, houve registro de longas filas mesmo após o fechamento dos portões.
De acordo com o TRE-ES, 90 urnas precisaram ser trocadas no Estado para garantir que todas as ocorrências fossem solucionadas.

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