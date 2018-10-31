Especialistas em segurança criticam uso de snipers para 'abater' traficantes

Wilson Witzel em entrevista na Globonews Crédito: Reprodução

O governador eleito do Rio, Wilson Witzel, subiu o tom de seu discurso, nesta terça-feira, para a segurança pública, tema que marcou toda a sua campanha . Ele anunciou que mobilizará snipers  atiradores de elite  para operações em favelas, e disse que esses policiais serão orientados a abater traficantes com fuzis, mesmo que os criminosos estejam de costas ou fora de situações de combate que ofereçam risco à tropa. As declarações foram criticadas por especialistas em segurança e repudiadas pela Anistia Internacional.

Profissionais ouvidos pelo GLOBO destacaram que os planos de Witzel para o combate ao crime não têm amparo jurídico e não são recomendados sob o ponto de vista operacional. Professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Vizeu explicou que o abate de uma pessoa com fuzil só seria possível numa situação de guerra, com declaração de estado de defesa ou de sítio.

 Precisaríamos estar num estado de exceção, com autorização constitucional para supressão de direitos fundamentais  observou Vizeu, que vê poucas possibilidades de a medida ser implementada.  Sem regras de engajamento adequado e segurança jurídica, o policial vai ter que responder criminalmente se o laudo pericial confirmar que houve execução.

Para Jacqueline Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública da UFF, o protocolo proposto por Witzel colocará a vida do policial em risco.

 E não há base legal, polícia não pode atirar primeiro e perguntar depois. Ele precisa combinar com Ministério Público, com a Justiça. Isso aumentaria o contingente de policiais presos. Está na hora de o governador eleito apresentar uma proposta concreta, que não seja baratear a vida do policial.

Pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Uerj, Ignacio Cano explicou que a polícia já faz uso excessivo da força e criticou a possibilidade de partipação de snipers em operações dentro de favelas por dificuldades topográficas:

 Sniper se usa, por exemplo, em caso de refém, quando há domínio do terreno. Na favela, vai fazer como?