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Rio de Janeiro

Especialistas em segurança criticam uso de snipers para 'abater' traficantes

Plano foi anunciado nesta terça pelo novo governador do Rio, Wilson Witzel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 09:54

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 09:54

Wilson Witzel em entrevista na Globonews Crédito: Reprodução
O governador eleito do Rio, Wilson Witzel, subiu o tom de seu discurso, nesta terça-feira, para a segurança pública, tema que marcou toda a sua campanha . Ele anunciou que mobilizará snipers  atiradores de elite  para operações em favelas, e disse que esses policiais serão orientados a abater traficantes com fuzis, mesmo que os criminosos estejam de costas ou fora de situações de combate que ofereçam risco à tropa. As declarações foram criticadas por especialistas em segurança e repudiadas pela Anistia Internacional.
>Witzel quer usar snipers para abater criminosos com fuzis em favelas
Profissionais ouvidos pelo GLOBO destacaram que os planos de Witzel para o combate ao crime não têm amparo jurídico e não são recomendados sob o ponto de vista operacional. Professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Vizeu explicou que o abate de uma pessoa com fuzil só seria possível numa situação de guerra, com declaração de estado de defesa ou de sítio.
 Precisaríamos estar num estado de exceção, com autorização constitucional para supressão de direitos fundamentais  observou Vizeu, que vê poucas possibilidades de a medida ser implementada.  Sem regras de engajamento adequado e segurança jurídica, o policial vai ter que responder criminalmente se o laudo pericial confirmar que houve execução.
Para Jacqueline Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública da UFF, o protocolo proposto por Witzel colocará a vida do policial em risco.
 E não há base legal, polícia não pode atirar primeiro e perguntar depois. Ele precisa combinar com Ministério Público, com a Justiça. Isso aumentaria o contingente de policiais presos. Está na hora de o governador eleito apresentar uma proposta concreta, que não seja baratear a vida do policial.
Pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Uerj, Ignacio Cano explicou que a polícia já faz uso excessivo da força e criticou a possibilidade de partipação de snipers em operações dentro de favelas por dificuldades topográficas:
 Sniper se usa, por exemplo, em caso de refém, quando há domínio do terreno. Na favela, vai fazer como?
A Anistia Internacional afirmou que a medida de abater criminosos com fuzis afronta a legislação brasileira e internacional.

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