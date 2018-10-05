Especialistas divididos sobre entrevista de Bolsonaro à Record

O candidato do PSL afirmou que, por recomendações médicas, não participaria do debate da TV Globo, uma vez que ainda se recupera do atentado a faca que sofreu em setembro. Bolsonaro gravou a entrevista para a Record em casa, na tarde desta quinta-feira (04). Pelo menos quatro pedidos foram enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar evitar que a entrevista fosse exibida. No entanto, o ministro substituto do TSE Carlos Horbach alegou que impedir a entrevista de ir ao ar seria censura prévia.

Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

"Nenhuma norma do direito eleitoral brasileiro, disciplina jurídica materialmente constitucional responsável pela higidez da democracia, autoriza, portanto, o controle prévio de conteúdos jornalísticos", diz Horbach na decisão.

Para entender a questão, o Gazeta Online conversou com três advogados especialistas em direito eleitoral. As opiniões foram divergentes.

Para Alberto Rollo, professor de Direito Eleitoral da Faculdade Mackenzie, a decisão do ministro do TSE foi correta. "A TV é concessão pública, não pode dar tratamento privilegiado, tem que dar oportunidade para todos os candidatos falarem. Mas o Bolsonaro sofreu um ataque que também é notícia, ficou 20 dias no hospital, isso é motivo de pauta. Outros veículos também o entrevistaram. Se teve entrevista com outros candidatos, se deu espaço para todos, não está dando tratamento privilegiado ao Bolsonaro. A única crítica seria em relação à entrevista ter sido veiculada na véspera da eleição, mas foram as circunstâncias que levaram a essa situação. Ele estava internado, só foi agora para casa", analisa.

O advogado Danilo Carneiro, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), discorda e diz que a entrevista foi veiculada propositalmente no mesmo horário do debate.

"Do ponto de vista estritamente legal, não há nada ilegal em uma entrevista. O problema é que a entrevista propositadamente foi na hora do debate. E o debate é um direito do eleitor, para ver a confrontação de ideias. Quando o candidato tem um tempo muito maior em outra emissora, acaba sendo um abuso de poder econômico, e, no caso da rede (Record, que pertence ao Bispo Edir Macedo, que declarou apoio a Bolsonaro), um abuso de poder religioso, pois dá uma vantagem desproporcional a um candidato em relação aos outros. Os outros candidatos poderiam dar entrevista no mesmo horário? A Record ofereceu entrevista aos outros candidatos? Foi um drible na legislação eleitoral. À luz dos princípios gerais, a entrevista não poderia, no mínimo, ter sido veiculada no horário do debate", explica Carneiro.

Já o advogado eleitoral Marcelo Abelha concorda que a legislação impõe oportunidades iguais para todos os candidatos, mas pondera que, no caso de Bolsonaro, o atentado sofrido em setembro pesou na decisão do ministro do TSE.