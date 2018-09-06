Esforço coletivo tenta manter funcionamento do Museu Nacional

Pesquisadores e funcionários retiram peças dos escombros do Museu Nacional após incêndio Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

Passado o choque inicial com a destruição do Museu Nacional, pesquisadores e servidores agora arregaçam as mangas para tentar manter a instituição em funcionamento. No Horto Botânico, uma extensão do museu dentro da Quinta Boa Vista que é pouco conhecida do público, professores acompanhavam, na tarde de quarta-feira, a defesa de uma tese de doutorado sobre o Cais do Valongo, de autoria de um aluno de arqueologia. O entra e sai no local  que já abrigava os departamentos de vertebrados e botânica, uma biblioteca com 500 mil títulos e sete salas de aula  é grande: dia e noite, profissionais do museu têm se reunido para traçar estratégias de alocação de áreas que ficavam no palácio.

A mobilização conta com a participação de ex-alunos e servidores aposentados. É um esforço coletivo para mostrar que, mesmo com todas as perdas, a instituição continua viva. O arquiteto Ricarte Gomes, ex-chefe do escritório técnico do Museu Nacional, correu na noite de domingo para a Quinta da Boa Vista quando soube do incêndio. Ele se aposentou há três meses, mesmo assim, está indo todos os dias para o Horto Botânico, onde ajuda a carregar documentos e dá orientações a peritos da Polícia Federal sobre o prédio que conhece na palma da mão: por décadas, teve o palácio e seus arredores como objetos de estudo.

"Eu sou só mais um voluntário. Alunos, ex-alunos, aposentados do museu, todos estão ajudando no que é necessário. Carregamos materiais, montamos catálogos, vamos atrás de documentos e pesquisas... Não importa o cargo: o objetivo de todo mundo aqui é fazer a instituição voltar a funcionar", diz Ricarte, acrescentando que, na segunda-feira, mesmo com o desespero diante da tragédia, foi realizada uma defesa de tese de mestrado de arqueologia, apresentada na casa de uma professora.

No fim da tarde de ontem, o Horto Botânico voltou a ter internet, que havia sido interrompida com a destruição de equipamentos do Museu Nacional. Camuflado por trás de um imenso portão de ferro verde, o espaço destinado ao ensino e à pesquisa tem cinco prédios, instalados numa área arborizada de 40 mil metros quadrados. Ali estão sendo recebidos todos os itens do acervo resgatados pela população.

As aulas dos cursos de pós-graduação do Museu Nacional deverão ser retomadas na semana que vem no Horto Botânico. O diretor-adjunto administrativo da instituição, Wagner William Martins, explicou que os cursos de Arqueologia, Patrimônio Geopaleontológico, Linguística Indígena e Botânica já estavam instalados no local. Vão se juntar agora no espaço os pós-graduandos em Zoologia e Antropologia, cursos que ainda eram ministrados no prédio histórico.

"Estamos tentando agilizar a transferência desses dois cursos para o Horto Botânico. As aulas dos demais cursos já poderiam ter sido retomadas, mas há uma questão emocional muito forte diante do que aconteceu. Recebemos várias ofertas de diversas instituições, como o IBGE e a National Geographic, que sinalizaram com ajuda financeira, de material, de acervo ou de espaço. Agradecemos às instituições parceiras, mas queremos manter os alunos aqui, e estamos nos adequando para isso", disse Martins.

VONTADE DE FICAR

Incêndio atingiu, no começo da noite deste domingo (2), o Museu Nacional do Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

A professora Renata Menezes, do Departamento de Antropologia, compara a ocupação do Horto Botânico a um parente próximo que socorre o familiar num momento de dificuldade:

"Tivemos oferecimento de outros universidades, que colocariam salas à nossa disposição. Mas o que queremos é ficar juntos e próximos do museu. O motivo atual (para a mudança) é triste, mas trata-se de um projeto antigo. A ideia era liberar o palácio para as exposições e fazer o nosso trabalho (de pesquisa) em diálogo com a instituição".

Do lado de fora do Horto, continua a mobilização da população para mostrar indignação e, de alguma forma, contribuir para que o museu não seja esquecido. Cerca de 200 alunos do Colégio Hélio Alonso, no Méier, participaram ontem à tarde de uma aula pública de História, Literatura e Biologia em frente ao edifício consumido pelo fogo. Os estudantes vêm reunindo fotos e imagens particulares para criar na internet uma página com esse material.

"Na aula, falei da história do museu no século XIX, mostrando que além de casa imperial, esse espaço era uma casa da ciência e da cultura", disse o professor Rômulo Braga.