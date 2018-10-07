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Eleições 2018

Escolha de presidente terá reflexos no Espírito Santo

Desafios econômicos e políticos exigem fim de isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 23:23

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 23:23

Aeroporto de Vitória: nova estrutura está na lista de leilões que o governo federal pretende fazer ainda este ano Crédito: Reprodução TV Gazeta
Mais de 146 milhões de brasileiros de todos os cantos do país e até do exterior vão às urnas hoje votar para presidente da República. Para além dos problemas que movimentam esse pleito, como a crise econômica, o desemprego em alta, a insegurança crescente e os desafios da saúde e educação públicas, o eleitor capixaba deve levar em conta outros aspectos que são de competência federal, mas que atingem em cheio o Espírito Santo.
Sobre o Estado, os efeitos do resultado da eleição presidencial podem ser vários. Na melhor das hipóteses, pela primeira vez os capixabas poderão entrar na agenda e no orçamento federal. Na pior, que vem se repetindo eleição após eleição até aqui, o isolamento político e econômico do Espírito Santo pode se agravar e os atuais problemas, sobretudo logísticos, tomarem proporções irreversíveis.
Como os candidatos ignoraram ao longo da campanha temas como privatizações e diversificação à dependência do modal rodoviário, para o Espírito Santo estão em jogo, por exemplo, a construção de uma nova ferrovia ligando Vitória ao Rio de Janeiro, interligando os portos de Tubarão, Ubu, Central e de Açu, este último no Rio.
A obra era dada como certa usando recursos da renovação da concessão da Vitória-Minas. Mas, nos últimos meses, o Estado sofreu um duro revés e viu o recurso daqui ir para uma ferrovia no Centro-Oeste. O governo Estado articula com a Vale a construção de um primeiro trecho, até Ubu. O restante precisaria da vontade do novo presidente.
Ainda sobre concessões, o novo aeroporto, pronto após 15 anos, está em vias de ser leiloado junto com o terminal de Macaé (RJ), que é de pequeno porte. A medida é considerada pelo governo do Estado e por especialistas como prejudicial aos capixabas.
Também na caneta do novo eleito estará o poder de pôr um fim à novela da duplicação da BR 262 e de ser mais justo com o Espírito Santo no repasse de recursos federais, já que, conforme o economista Eduardo Araújo, o Estado arrecada mais para a União do que recebe de volta. A gente costuma ver o governo federal mais retirando que contribuindo para o nosso desenvolvimento, pois são problemas que não cabem ao Estado, comentou.
RELAÇÃO
No campo político, a falta de vez e voz dos capixabas é a maior dificuldade já que a relação federativa atual acaba por privilegiar Estados maiores, segundo o cientista social Joilton Sérgio Rosa, que lembra que historicamente o Estado sempre assistiu à distância a cena política nacional.
Desde o período colonial o Espírito Santo é isolado. Em aspectos políticos, a gente tem baixa representatividade, com apenas dez deputados federais. Talvez o problema não esteja no número, mas na capacidade de articulação com outros Estados da Região Sudeste. Há a necessidade de capacidade do novo governador de lutar pelo Estado em Brasília, mas isso também depende da abertura do presidente, explicou.
Se por um lado é importante o papel de articulação dos deputados federais, senadores e do governador, do outro é preciso haver disposição do novo governo federal a iniciar um processo de revisão do pacto federativo e mesmo do sistema tributário, com uma repartição mais justa a Estados e municípios. Essa relação Estado e União precisa muda. Mas ouvir os Estados e abrir esse diálogo já é um caminho positivo, diz Joilton.
Se o caminho tomado for o oposto desse, o crescimento do Estado, sobretudo na economia, tende a ficar comprometido. No caso das obras de infraestrutura, são gargalos que travam a economia, nos impedem de atrair empresas e gerar emprego e renda, diz Araújo.
IMPASSE
Nova ferrovia
A obra da EF 118, ligando Vitória ao Rio, que era dada como certa, hoje está sem respostas. O governo do Estado negocia com a Vale a construção do primeiro trecho até Ubu, em Anchieta. O restante seria de responsabilidade federal, seja diretamente ou através de outorgas de outras concessões.
BR 262
A duplicação da rodovia federal tem um trecho de 52 km já licitado. Agora é preciso conquistar recursos nos orçamentos da União para complementar esse trecho até 2021.
Concessão do aeroporto
O leilão do terminal de Vitória juntamente com o de Macaé (RJ) é visto pelo governo do Estado como prejudicial aos usuários capixabas. O assunto está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), mas deverá ficar mesmo para a decisão do próximo presidente.
Privatização da Codesa
Tema que voltou a ser discutido nesse ano após proposta da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de privatização de todas as Companhias Docas, incluindo a capixaba, a medida pode entrar na pauta do novo governo. Ainda sobre a Codesa, a construção de um superporto de águas profundas em Barra do Riacho, Aracruz, obra tão alardeada nos últimos anos, é outra equação a ser resolvida, diante do pouco avanço do projeto.

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