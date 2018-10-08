ES teve 50 ocorrências policiais durante as eleições

Crédito: Benahia Figueiredo

Foram registradas cinquenta ocorrências policiais pelo Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) durante as eleições no Espírito Santo. O balanço foi divulgado na noite deste domingo (07).

Segundo a Sesp, do total, foram 43 casos de boca de urna. Um dos casos foi de um vereador de Guaçuí que foi detido suspeito de cometer o delito em frente a uma escola do município. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o parlamentar até uma delegacia, onde ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

Também foram registrados dois casos de violação do sigilo do voto. Ainda foram registradas outras ocorrências, como compra de voto, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular, falsidade ideológica e queda de energia - com um caso de cada.

Uma outra ocorrência também chamou a atenção da Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, em Linhares. Durante a manhã deste domingo (07) um eleitor de 39 anos teve um tablet apreendido após filmar o próprio voto com o equipamento.

Ainda de acordo com a secretaria, 62 pessoas foram conduzidas para a Polícia Civil e para a Polícia Federal, sendo dessas apenas uma presa em flagrante. As ocorrências foram registradas entre meia-noite e 18 horas deste domingo.

O secretário estadual de segurança pública, Nylton Rodrigues, destacou que a eleição seguiu sem maiores intercorrências. Foram mais de 6 mil agentes da segurança pública, entre policiais civis e militares e bombeiros.

VEJA O BALANÇO COMPLETO

Ocorrências no Estado

- 43 casos de boca de urna

- 2 casos de violação de sigilo

- 1 caso de compra de voto

- 1 caso de transporte irregular de eleitor

- 1 caso de propaganda irregular

- 1 caso de falsidade ideológica

- 1 incidente de queda de energia

Ocorrências por município

- Vila Velha - 11 (11 de boca de urna)

- Serra - 6 (6 de boca de urna)

- Aracruz - 6 (5 de boca de urna e 1 de falsidade ideológica)

- Cariacica - 4 (4 de boca de urna)

- Vitória - 4 (4 de boca de urna)

- Linhares - 4 (2 de boca de urna, 1 de violação de sigilo e 1 de propaganda irregular)

- Guaçuí - 2 (2 de boca de urna)

- Nova Venécia - 2 (1 de boca de urna e 1 de corrupção eleitoral)

- São Gabriel da Palha - 1 (1 de boca de urna)

- Pinheiros - 1 (1 de boca de urna)

- Colatina - 1 (1 de boca de urna)

- Santa Teresa - 1 (1 de boca de urna)

- Cachoeiro de Itapemirim - 1 (1 de boca de urna)

- São Mateus - 1 (1 de boca de urna)

- Conceição da Barra - 1 (1 de incidente de falta de energia)

- João Neiva - 1 (1 de boca de urna)

- Iconha - 1 (1 de transporte irregular de eleitor)

- Guarapari - 1 (1 de boca de urna)