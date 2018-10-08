ES teve 50 ocorrências policiais durante as eleições

Foram registradas cinquenta ocorrências policiais pelo Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) durante as eleições no Espírito Santo. O balanço foi divulgado na noite deste domingo (07).
Segundo a Sesp, do total, foram 43 casos de boca de urna. Um dos casos foi de um vereador de Guaçuí que foi detido suspeito de cometer o delito em frente a uma escola do município. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o parlamentar até uma delegacia, onde ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
Também foram registrados dois casos de violação do sigilo do voto. Ainda foram registradas outras ocorrências, como compra de voto, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular, falsidade ideológica e queda de energia - com um caso de cada.
Uma outra ocorrência também chamou a atenção da Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, em Linhares. Durante a manhã deste domingo (07) um eleitor de 39 anos teve um tablet apreendido após filmar o próprio voto com o equipamento.
Ainda de acordo com a secretaria, 62 pessoas foram conduzidas para a Polícia Civil e para a Polícia Federal, sendo dessas apenas uma presa em flagrante. As ocorrências foram registradas entre meia-noite e 18 horas deste domingo.
O secretário estadual de segurança pública, Nylton Rodrigues, destacou que a eleição seguiu sem maiores intercorrências. Foram mais de 6 mil agentes da segurança pública, entre policiais civis e militares e bombeiros.
VEJA O BALANÇO COMPLETO
Ocorrências no Estado
- 43 casos de boca de urna
- 2 casos de violação de sigilo
- 1 caso de compra de voto
- 1 caso de transporte irregular de eleitor
- 1 caso de propaganda irregular
- 1 caso de falsidade ideológica
- 1 incidente de queda de energia
Ocorrências por município
- Vila Velha - 11 (11 de boca de urna)
- Serra - 6 (6 de boca de urna)
- Aracruz - 6 (5 de boca de urna e 1 de falsidade ideológica)
- Cariacica - 4 (4 de boca de urna)
- Vitória - 4 (4 de boca de urna)
- Linhares - 4 (2 de boca de urna, 1 de violação de sigilo e 1 de propaganda irregular)
- Guaçuí - 2 (2 de boca de urna)
- Nova Venécia - 2 (1 de boca de urna e 1 de corrupção eleitoral)
- São Gabriel da Palha - 1 (1 de boca de urna)
- Pinheiros - 1 (1 de boca de urna)
- Colatina - 1 (1 de boca de urna)
- Santa Teresa - 1 (1 de boca de urna)
- Cachoeiro de Itapemirim - 1 (1 de boca de urna)
- São Mateus - 1 (1 de boca de urna)
- Conceição da Barra - 1 (1 de incidente de falta de energia)
- João Neiva - 1 (1 de boca de urna)
- Iconha - 1 (1 de transporte irregular de eleitor)
- Guarapari - 1 (1 de boca de urna)
- Pedro Canário - 1 (1 de violação de sigilo)