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Balanço final

ES teve 50 ocorrências policiais durante as eleições

A maioria dos casos são de boca de urna. Um vereador de Guaçuí é suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:47

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:47

Crédito: Benahia Figueiredo
Foram registradas cinquenta ocorrências policiais pelo Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) durante as eleições no Espírito Santo. O balanço foi divulgado na noite deste domingo (07).
Segundo a Sesp, do total, foram 43 casos de boca de urna. Um dos casos foi de um vereador de Guaçuí que foi detido suspeito de cometer o delito em frente a uma escola do município. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o parlamentar até uma delegacia, onde ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos no ES
Também foram registrados dois casos de violação do sigilo do voto. Ainda foram registradas outras ocorrências, como compra de voto, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular, falsidade ideológica e queda de energia - com um caso de cada.
Uma outra ocorrência também chamou a atenção da Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, em Linhares. Durante a manhã deste domingo (07) um eleitor de 39 anos teve um tablet apreendido após filmar o próprio voto com o equipamento.
Ainda de acordo com a secretaria, 62 pessoas foram conduzidas para a Polícia Civil e para a Polícia Federal, sendo dessas apenas uma presa em flagrante. As ocorrências foram registradas entre meia-noite e 18 horas deste domingo.
O secretário estadual de segurança pública, Nylton Rodrigues, destacou que a eleição seguiu sem maiores intercorrências. Foram mais de 6 mil agentes da segurança pública, entre policiais civis e militares e bombeiros.
VEJA O BALANÇO COMPLETO
Ocorrências no Estado
- 43 casos de boca de urna
- 2 casos de violação de sigilo
- 1 caso de compra de voto
- 1 caso de transporte irregular de eleitor
- 1 caso de propaganda irregular
- 1 caso de falsidade ideológica
- 1 incidente de queda de energia
Ocorrências por município
- Vila Velha - 11 (11 de boca de urna)
- Serra - 6 (6 de boca de urna)
- Aracruz - 6 (5 de boca de urna e 1 de falsidade ideológica)
- Cariacica - 4 (4 de boca de urna)
- Vitória - 4 (4 de boca de urna)
- Linhares - 4 (2 de boca de urna, 1 de violação de sigilo e 1 de propaganda irregular)
- Guaçuí - 2 (2 de boca de urna)
- Nova Venécia - 2 (1 de boca de urna e 1 de corrupção eleitoral)
- São Gabriel da Palha - 1 (1 de boca de urna)
- Pinheiros - 1 (1 de boca de urna)
- Colatina - 1 (1 de boca de urna)
- Santa Teresa - 1 (1 de boca de urna)
- Cachoeiro de Itapemirim - 1 (1 de boca de urna)
- São Mateus - 1 (1 de boca de urna)
- Conceição da Barra - 1 (1 de incidente de falta de energia)
- João Neiva - 1 (1 de boca de urna)
- Iconha - 1 (1 de transporte irregular de eleitor)
- Guarapari - 1 (1 de boca de urna)
- Pedro Canário - 1 (1 de violação de sigilo)

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