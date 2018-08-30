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Educação brasileira

ES tem melhor nota do País no ensino médio público

Os números são da edição 2017 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), mais importante exame para medir o desempenho dos alunos no País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 14:12

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 14:12

educação Crédito: Pixabay
A rede pública do Espírito Santo tem o melhor resultado do País em Português e Matemática no ensino médio, etapa mais crítica da educação básica brasileira. Já São Paulo, Estado mais rico do País, fica fora do grupo dos cinco primeiros nas duas disciplinas - em Matemática, está em 10º, e em Português, em 7º.
> Média das escolas particulares e estaduais do ES é a maior do Brasil
Os números são da edição 2017 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), mais importante exame para medir o desempenho dos alunos no País. A prova, que existe desde 1995, é aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) para todos os estudantes do 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e do 3º do médio da rede pública. Na última edição, escolas privadas puderam se voluntariar a participar (até 2017, o MEC selecionava esse grupo por amostragem). Essas notas são usadas para compor o Índice de Desempenho da Educação Básica (Ideb), que é bianual e inclui dados de aprovação.
 

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