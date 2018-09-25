'Entregarei país melhor do que recebi', diz Temer em discurso na ONU

O presidente Michel Temer mencionou as eleições 2018 no Brasil em discurso de abertura da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na manhã desta terça-feira (25), em Nova York. Ao falar sobre a sucessão presidencial, disse que fará a transição com "a tranquilidade do dever cumprido". "O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer, mas voltamos a ter rumo", disse o presidente brasileiro.