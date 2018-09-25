Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Entregarei país melhor do que recebi', diz Temer em discurso na ONU
"Tranquilidade"

'Entregarei país melhor do que recebi', diz Temer em discurso na ONU

Presidente discursou na abertura da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 17:26

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 17:26

O presidente Michel Temer mencionou as eleições 2018 no Brasil em discurso de abertura da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na manhã desta terça-feira (25), em Nova York. Ao falar sobre a sucessão presidencial, disse que fará a transição com "a tranquilidade do dever cumprido". "O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer, mas voltamos a ter rumo", disse o presidente brasileiro.
O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos
"Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo de governo. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão de nossa história", afirmou. "Devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento", disse o presidente, destacando que a democracia brasileira é "vibrante" e "lastreada em instituições sólidas".
Seguindo uma tradição, o Brasil abre as sessões do encontro desde 1949, quando o responsável pelo discurso foi o diplomata Oswaldo Aranha. O presidente americano Donald Trump discursou depois de Temer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados