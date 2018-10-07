Entre vaias e aplausos, Dilma vota em Belo Horizonte

Ex-presidente Dilma Rousseff Crédito: Getty Images

"Quem é que tem de importante aqui?", perguntou uma eleitora ao ver jornalistas na porta de sua seção eleitoral na Pampulha, região nobre da capital mineira. Eram 8h e o burburinho de que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votaria ali aumentou e atraiu outros curiosos. A movimentação terminou em uma disputa similar às de torcidas de futebol, entre os que aplaudiam e vaiavam a petista, às 10h, quando ela chegou para votar na Escola Santa Marcelina, acompanhada pelo governador Fernando Pimentel (PT) e outros políticos mineiros.

O local de votação de Dilma era desconhecido dos moradores da região porque ela passou anos votando em Porto Alegre, onde construiu sua trajetória política. Ela transferiu o domicílio eleitoral para BH este ano, para se candidatar ao Senado. De acordo com as últimas pesquisas do Datafolha e do Ibope, ela deve ser eleita hoje, pouco mais de dois anos depois de o impeachment a afastar da Presidência da República. No Congresso, dividirá plenário com parte dos parlamentares que votaram pela sua condenação por crimes de responsabilidade fiscal.

Dilma garantiu seu direito de disputar as eleições depois de acordo costurado na votação do impeachment, em agosto de 2016, pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB), que a livrou da punição pelos senadores com a inabilitação para funções públicas, como Fernando Collor, em 1992.

A ex-presidente saiu da casa da mãe e da tia, onde está morando, e foi caminhando até o colégio onde votou, a poucos quarteirões de sua casa. Foi cercada de apoiadores políticos. Ao chegar na seção, foi recebida com aplausos e vaias. Aceitou responder a apenas duas perguntas antes de votar. Durante a campanha, evitou dar entrevistas à imprensa.

"Hoje é um momento muito especial para o país. Nós estamos reafirmando a democracia do Brasil. A democracia que foi tão golpeada tanto no processo do impeachment quanto na sucessão do processo. Aprovamos agenda que não tiveram nenhum voto. Eu acredito que 2018 é a eleição da democracia e, por isso, talvez seja a eleição mais importante dos últimos anos" disse, ao ser questionada sobre sua possível chegada ao Senado.

Sobre a possibilidade de ser eleita ao Senado e ver Jair Bolsonaro (PSL) como presidente da República, Dilma disse que atacou o capitão da reserva. "Não acho que a vitória de quem quer que seja defina o que é o Brasil. Acredito que o Brasil tem de se reencontrar com a democracia. Qualquer candidatura de que quem quer que seja que comprometa a democracia do Brasil é uma candidatura perigosíssima. Hoje está na pauta se criaremos caminho democrático ou do autoritarismo e do fascismo. Candidato que defender violência, ódio e desencontro do país consigo mesmo comprometerá a democracia".

O clima de hostilidade entre apoiadores dela e críticos se manteve entre a entrada do colégio e o caminho até a sala em que Dilma votou. Na fila, uma eleitora reclamou aos gritos que, "não bastasse assaltar o Brasil", a ex-presidente "ainda está roubando meu lugar na fila". Por questões de segurança, Dilma não enfrentou a fila de votação, com cerca de 15 pessoas. Na frente da mesma eleitora brava, outra deu um abraço na ex-presidente e a chamou de "rainha".